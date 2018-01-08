"قابالا" وجهة العربية للطيران الجديدة إلى أذربيجان

الشارقة 24:

أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق وجهة قابالا الجديدة، لتبدأ تسيير رحلاتها إلى المدينة السياحية الخلابة مع أوج موسم السياحة الصيفية في 27 يونيو من العام 2018، وتشمل حالياً شبكة العربية للطيران العاصمة الأذرية باكو عبر رحلات يومية.

وتمتاز قابالا بمناخها المعتدل وجبالها المكسوة بالغابات الكثيفة، وتعد خياراً فريداً للسياح الذين يتطلعون لقضاء إجازتهم الصيفية في أحضان الطبيعة مع الاستمتاع بالتراث الثقافي العريق للمدينة والمنطقة المحيطة بها.

وسيتم تشغيل الرحلة ثلاث مرات أسبوعياً أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، حيث تقلع الرحلة من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 13:00 بعد الظهر لتحط في مطار قابالا الدولي في الساعة 16:10 عصراً بالتوقيت المحلي، بينما تقلع رحلة العودة في تمام الساعة 17:15 لتصل إلى الشارقة في الساعة 19:50بالتوقيت المحلي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "وجهة قابالا من الوجهات المرغوبة لدى المجتمعات الخليجية لما تمتاز به المدينة من تاريخ وجوانب ثقافية فريدة، ستقدم رحلاتنا إلى هذه المدينة خيارات جديدة للسفر المتاح سواء في الخليج أو أذربيجان، وتعزز من حضور شبكتنا في منطقة القوقاز".

وتعرف قابالا بطبيعتها الساكنة وتقديمها منتجاً سياحياً يناسب الجميع سواء من خلال خيارات الترفيه أو المتنزهات أو جولات المشي برفقة المرشدين السياحيين للوصول إلى مناطق في الغابات لم تطأها قدم الإنسان من قبل.

تُشغل العربية للطيران رحلاتها إلى 133 وجهة من خلال مراكز عملياتها الخمسة المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.