في مؤشرات الأحد... الأخضر يلون بورصات المنطقة بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، باستثناء السوق الأردنية، حيث ارتفعت سوق السعودية بدعم شبه جماعي من قطاعاتها لمستوى 7317.65 نقطة بأرباح نسبتها 0.56%، كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.79% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6504.97 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، اما السوق البحرينية فحققت أرباحاً جيدة بدعم من قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 0.49% لتقفل عند مستوى 1318.76 نقطة، فيما ارتفعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء القطاعات إلى مستوى 5119.18 نقطة بأرباح نسبتها 0.28%، وأخيراً اقفلت السوق الأردنية على تراجع بنسبة 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.74 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير السعودية 7317.65 0.56% الكويت 6504.97 0.79% البحرين 1318.76 %0.49 عٌمان 5119.18 %0.28 الأردن 2120.74 0.21% سالب

ارتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأحد، بدعم من غالبية قطاعاتها واسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7317.65 نقطة رابحاً بواقع 40.59 نقطة أو ما نسبته 0.56%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 178.7 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 111 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 60 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات، وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.04% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.63%، في المقابل سجل قطاع الأدوية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.32% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وسجل سعر سهم اللجين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.64% وصولاً إلى سعر 22.54 ريال تلاه سهم الأندلس بنسبة 3.80% وصولاً إلى سعر 20.74 ريال، في المقابل سجل سعر سهم كيان السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.07% وصولاً إلى سعر 10.86 ريال تلاه سهم إعمار بنسبة 1.90% وصولاً إلى سعر 13.40 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 55.5 مليون سهم بقيمة 616 مليون ريال، واحتل سهم الانماء المركز الثاني بحجم بواقع 18.4 مليون سهم واحتل سابك المركز الثاني بقيمة التداولات بواقع 422 مليون ريال.

بداية أسبوع خضراء للسوق الكويتية بدعم ترأسه قطاع عقار

ارتفعت السوق الكويتية بشكل ملحوظ في تعاملات جلسة يوم الأحد، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 50.81 نقطة أو ما نسبته 0.79% ليقفل عند مستوى 6504.97 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 131.1 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4276 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 21.6 نقطة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 12.8 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تأمين بواقع 13.8 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 6.8 نقطة.

وسجل سعر سهم ك تلفزيوني نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 21.6 فلس تلاه سهم ريم بنسبة 18.95% وصولاً إلى سعر 590 فلس، في المقابل سجل سعر سهم عمار أعلى نسبة تراجع بواقع 16.36% وصولاً إلى سعر 46 فلس تلاه سهم خليج ت بنسبة 12.74% وصولاً إلى سعر 719 فلس، واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.4 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 15.9 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.6 مليون دينار.

أرباح في السوق البحرينية بدعم ترأسه قطاع البنوك

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأحد، دعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1318.76 نقطة رابحاً بواقع 6.42 نقطة أو ما نسبته 0.49%، وارتفعت احجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 21.75 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.22 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.77 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41% وصولاً إلى سعر 0.116 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.46% وصولاً إلى سعر 0.117 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 3.13% وصولاً إلى سعر 0.155 دولار.

ارتفاع السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأحد، وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5119.18 نقطة رابحاً بواقع 14.31 نقطة أو ما نسبته 0.28%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 938 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.22% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.

وسجل سعر عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.66% وصولاً إلى سعر 0.085 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 3.33% إلى سعر 0.310 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.55% وصولاً إلى سعر 0.136 ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بنسبة 1.29% وصولاً إلى سعر 1.15 ريال، واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 1.9 مليون سهم، واحتل المدينة تكافل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 470 ألف ريال تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 318 ألف سهم.

تراجع السوق الأردنية على كافة المستويات

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأحد، وسط ضغط من قطاعاتها الثلاث، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.21 ليقفل عند مستوى 2120.74 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.4 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار نفذت من خلال 1803 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.27% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.93% وصولاً إلى سعر 0.85 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم التأمين الأردنية بنسبة 6.06% وصولاً إلى سعر 1.55 دينار.