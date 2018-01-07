آبي يحث محافظ البنك المركزي على مواصلة الجهود بشأن الاقتصاد

الشارقة 24 - رويترز:

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، لكنه أضاف أنه لم يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيعين كورودا لفترة 5 سنوات أخرى.

كان آبي قد اختار كورودا لتولي قيادة البنك المركزي في 2013 لتطبيق برنامج تحفيز ضخم في إطار سياسات رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد والتي ساعدت على تعزيز النمو.

وقال آبي إن الحكومة ستواصل العمل مع البنك المركزي لتعزيز النمو كي يتمكن من الإعلان رسمياً عن نهاية انكماش الأسعار في أقرب وقت ممكن.

وقال آبي لهيئة الإذاعة اليابانية "المحافظ كورودا كان عند حسن ظني وزادت فرص العمل لأعلى مستوى في 43 عاماً".