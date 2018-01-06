"مواصفات" تطور اشتراطات إلزامية لأماكن تحضير وتداول الشاورما

الشارقة 24:

حدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، المتطلبات الواجب توافرها في أماكن تجهيز وتداول ساندويتشات الشاورما المحضرة من اللحوم المبردة والمجمدة، منعاً لتعرض هذه المنتجات الغذائية للتلوث كونها سريعة التلف، وبصورة تحمي أفراد المجتمع من مخاطر تناول أغذية غير آمنة على الصحة العامة، بسبب عدم جودة حفظها وتخزينها.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة طورت المواصفة القياسية الإلزامية رقم 1060 UAE.S GSO : الاشتراطات العامة لتجهيز وتداول الشاورما، في مسعى لضمان مطابقة المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة، ورفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة، فقد كان من الضروري وضع ضوابط لتداول هذا المنتج لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين.

وأضاف سعادته أن منتج ساندويشات الشاورما من الوجبات السريعة التي لها شعبية لدى شريحة واسعة من المستهلكين، إذ يباع منها آلاف الساندويشات إليهم يومياً في المطاعم والاستراحات بشكل عام، ولفئة الطلاب والشباب كذلك، وتضمن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ضمن أهدافها الاستراتيجية، توفير أعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات المتداولة في الأسواق.

وأوضح المعيني أن التحديثات تضمنت 7 ضوابط واضحة تتعلق بالمكونات، والمرافق وأماكن التجهيز، و الأدوات والمعدات، الشروط الصحية للعاملين، و تحضير وتجهيز سيخ الشاورما، والتغليف والتخزين، والعرض والبيع، وهي إجراءات يسهم اتباعها في تحقيق المزيد من مؤشرات الأمان والسلامة في السلعة الاستهلاكية، ويضمن حماية المجتمع من أي مخاطر ذات علاقة بسوء التخزين أو التداول.