مصرف الشارقة الإسلامي يفوز بجائزة الاتحاد العالمي للأعمال

الشارقة 24:



حاز مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة "التميّز في الأعمال" لعام 2017، والتي يمنحها بشكل سنوي الاتحاد العالمي للأعمال، ومقره مدينة هيوستن الأميركية، وذلك تقديراً لدور المصرف الريادي في قطاع الصيرفة الإسلامية، بتقديم خدمات صيرفة إسلامية متميّزة وعالية الجودة.



وأكد المصرف أن فوزه بهذه الجائزة، يمثل اعترافاً بما حققه من إنجازات على المستويين المحلي والعالمي خلال العام الماضي، ودعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي في إمارة الشارقة، بما يعزّز التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.



وأعرب سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف، عن سعادته وفخره بحصول المصرف على الجائزة العالمية المرموقة، والتي تعّد مؤشراً قوياً على سرعة أداء وتطور المصرف ودوره البنّاء في الارتقاء بقطاع التمويل الإسلامي في الإمارات والمنطقة إلى آفاق جديدة من التميّز.



وقال سعادته: "تمثل هذه الجائزة إنجازاً لكل أفراد المؤسسة، ونحن قادرون بفضل العمل الجماعي على تحقيق ما نصبو إليه، ويأتي فوز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة "التميّز في الأعمال" لعام 2017 تتويجاً لالتزامنا بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، ونحن على ثقة بأن التمويل الإسلامي يحظى بقبول سريع متخطياً الأسواق التقليدية، وعلى ضوء ذلك، نبقى مصممين على الالتزام بجهودنا في زيادة الإقبال عليه".



وتعتمد الآلية التي يتبناها الاتحاد في الترشيح للجوائز على قواعد بيانية وإحصاءات صادرة عن جهات دولية مرموقة في مجالات الأعمال وبحوث الأسواق مثل "زاوية" و"كومباس"، إضافة إلى البيانات التي توفرها غرف التجارة والصناعة العالمية في أكثر من 100 دولة، حيث يتم تقييم تلك البيانات من خلال لجنة تحكيم تابعة للاتحاد ووفق معايير محددة في مجالات القيادة وجودة الخدمات والإبداع والابتكار والمسؤولية المجتمعية ونتائج الأعمال وشهادات التميز والجودة والاعترافات الدولية بالتميز والتفوق.