الذهب ينخفض مع صعود الدولار مسجلاً رابع أسبوع من المكاسب

الشارقة 24 – رويترز:



هبطت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الجمعة، مع إقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس هذا الأسبوع أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، ومع صعود الدولار.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1320.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، متراجعاً عن مستواه المرتفع الذي سجله يوم الخميس البالغ 1325.86 دولار، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.3 بالمئة.



وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.05 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1322.30 دولار للأوقية.



وسجل المعدن الأصفر مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، وهو شيء لم يفعله منذ أبريل العام الماضي، رغم أنه أنهى عام 2017 على مكاسب بلغت 13 بالمئة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 17.22 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند 17.29 دولار، ومنهيا الأسبوع على زيادة قدرها 1.6 بالمئة.



وصعد البلاتين 0.96 بالمئة إلى 969.00 دولاراً للأوقية، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 969.90 دولار، ومسجلاً مكاسب قدرها 4.6 بالمئة على مدى الأسبوع.