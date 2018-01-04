"اقتصادية أبوظبي" تجيز آلية تحصيل كسور الدرهم بفواتير ضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24 – وام:

وافقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقريب الفئة المعدنية المتوافرة الى 25 فلساً إذا كانت 10 أو 5 فلوس فيما لا يجق للبائع رفعها بنسبة تزيد عن 20 فلساً.

وأوضح أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة أن هذا الاجراء تم اعتماده بناء على عدد من الشكاوى التي تلقتها الدائرة بشأن تحصيل كسر الدرهم بالفاتورة نظراً لعدم كفاية توفر الكسور من فئة 10 و5 فلوس لدى منافذ البيع التي تشملها الضريبة.