مؤشرات الخميس... الأخضر يغطي بورصات المنطقة بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس باستثناء السوق البحرينية والسوق الأردنية، حيث ارتفعت سوق دبي بدعم قاده قطاع السلع بنسبة 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3463.57 نقطة.

فيما ارتفعت سوق السعودية بدعم قاده قطاع إدارة وتطوير العقارات لمستوى 7277.06 نقطة بأرباح نسبتها 0.73%.

كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.83% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6454.16 نقطة بدعم من أغلبية قطاعاتها.

أما السوق البحرينية فحققت خسائر ملموسة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، حيث تراجعت بنسبة 0.99% لتقفل عند مستوى 1312.33 نقطة.

فيما ارتفعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات الى مستوى 5104.87 نقطة بأرباح نسبتها 0.32%.

وأخيراً أقفلت السوق الأردنية على تراجع طفيف بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.11 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والمال.



السوق الإقفال التغير دبي 3463.57 %0.14 السعودية 7277.06 %0.73 الكويت 6454.16 %0.83 البحرين 1312.33 %0.99سالب عٌمان 5104.87 %0.32 الأردن 2125.11 %0.01سالب





أرباح متواضعة في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3463.57 نقطة بأرباح بلغت بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.14%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 389.2 مليون سهم بقيمة 591.8 مليون درهم نفذت من خلال 4829 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.34% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.14% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات بواقع 0.94% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.58%.

وسجل سعر سهم مجموعة السلام اعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.04% وصولا الى سعر 0.650 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 5.83% وصولا الى سعر 1.09 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم ENBDREIT اعلى نسبة تراجع بواقع 3.03% وصولا الى سعر 0.960 دولار تلاه سهم مجموعة إعمار مولز بنسبة 2.24% وصولا الى سعر 2.18 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 150.3 مليون سهم تلاه سهم دريك أند سكيل انترناشيونال بواقع 102.4 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 97 مليون درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 44.8 مليون درهم.

السوق السعودية تربح 53 نقطة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية بدعم من أغلبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7277.06 نقطة رابحا بواقع 52.77 نقطة أو ما نسبته 0.73%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 228.4 مليون سهم بقيمة 4 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 123 شركة مقابل تراجع لأسعار اسههم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.85% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، في المقابل سجل قطاع الأدوية اعلى نسبة تراجع بواقع 0.95% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%.

وسجل سعر سهم مكة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92% وصولا الى سعر 78.30 ريال تلاه سهم اللجين بنسبة 4.24% وصولا الى سعر 21.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاعادة السعودية اعلى نسبة تراجع بواقع 2.17% وصولا الى سعر 9.00 ريال تلاه سهم متطورة بنسبة 1.16% وصولا الى سعر 13.60 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 102.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال. واحتل سهم الانماء المركز الثاني بحجم وقيم التعاملات بواقع 27.7 مليون سهم بقيمة 536.8 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل حصد الأرباح

ارتفعت السوق الكويتية بشكل ملحوظ وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 53.08 نقطة أو ما نسبته 0.83% ليقفل عند مستوى 6454.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 148.8 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار نفذت من خلال 4716 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بواقع 24.4 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 21.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بواقع 10.4 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 6 نقطة.

وسجل سعر سهم وثائق نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولا الى سعر 43.2 فلس تلاه سهم صلبوخ بنسبة 16.28% وصولا الى سعر 55 فلس، في المقابل سجل سعر سهم سينما اعلى نسبة تراجع بواقع 10.74% وصولا الى سعر 1.080 دينار تلاه سهم ايفكت بنسبة 10.39% وصولا الى سعر 25 فلس. واحتل سهم يونيكاب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.3 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 21.3 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 2.7 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتد هابطة

تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1312.33 نقطة خاسرا بواقع 13.10 نقطة أو ما نسبته 0.99%، وارتفعت احجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 813 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 7.48 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.84 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الصناعة دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 57.11 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 14.40 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.23% وصولا الى سعر 0.160 دولار تلاه سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 2.08% وصولا الى سعر 0.490 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08% وصولا الى سعر 0.630 دينار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.91% وصولا الى سعر 0.200 دينار.

قطاع الخدمات يحد من ارتفاع السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5104.87 نقطة رابحا بواقع 16.15 نقطة أو ما نسبته 0.32%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 1783 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، وفي المقابل ارتفع قطاع المال بنسبة 0.69% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سندات بنك مسقط المجانية 3.5 اعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.77% وصولا الى سعر 0.110 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 3.51% الى سعر 0.059 ريال، في المقابل سجل سعر سهم فولتامب للطاقة اعلى نسبة تراجع بواقع 1.77% وصولا الى سعر 0.554 ريال تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 1.43% وصولا الى سعر 0.138 ريال. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.6 مليون سهم تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 4.2 مليون سهم. واحتل مدينة مسقط للتحلية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 691 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 492.6 ألف سهم.

تراجع طفيف في السوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية وسط ضغط من قطاعي الخدمات والمال، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.01 ليقفل عند مستوى 2125.11 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار نفذت من خلال 2261 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.18% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولا الى سعر 0.14 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 7.46% وصولا الى سعر 2.16 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ارال أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولا الى سعر 1.82 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 6.66% وصولا الى سعر 0.14 دينار.