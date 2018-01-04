نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 26 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

صعدت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، في أولى جلسات تداول 2018، مع ارتفاع المؤشرين نيكي وتوبكس لأعلى مستوى في عدة عقود، في الوقت الذي صعدت فيه أسهم النفط وشركات السمسرة.

ولحق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بركب المكاسب التي حققتها الأسواق الخارجية بعد عطلة العام الجديد في اليابان، ليغلق مرتفعاً 3.26 % عند أعلى مستوى في الجلسة البالغ 23506.33 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 1992.

والارتفاع الذي سجله المؤشر نيكي، اليوم الخميس، هو أكبر مكاسبه اليومية منذ العاشر من نوفمبر 2016.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.55 % ليغلق عند أعلى مستوى في الجلسة البالغ 1863.82 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1991.