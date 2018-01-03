"الإمارات" أكثر شركات الطيران أمناً في 2017

الشارقة 24 – وام:





احتلت "طيران الإمارات" المرتبة الأولى كأكثر شركات الطيران أمناً في العالم العام الماضي، كما احتلت "طيران الاتحاد" مرتبة متقدمة ضمن دراسة ألمانية متخصصة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الدراسة أجراها مكتب أبحاث حوادث الطيران في هامبورج-مركز تقييم بيانات حوادث تحطم الطائرات، لصالح مجلة النقل الجوي "ايرو انترناشيونال" الألمانية ، ونُشِرَتْ هذه النتائج بشكل مسبق الأربعاء.

وجاءت في المركز الثاني شركة "اير شاتل" النرويجية ثم البريطانية "فيرجن اتلانتيك ايروايز"، لتأتي شركتان أوروبيتان في المراكز العليا في القائمة، وتلا هذه المراكز الثلاثة الأولى كل من "كيه إل إم" الهولندية ثم "إيزي جت" البريطانية ثم "فين اير" الفنلندية.

واحتلت كل من "طيران الاتحاد" الإماراتية و"سبيريت ايرلاينز" الأميركية و"جتستار" الأسترالية و"اير أرابيا" الإماراتية، المراكز اللاحقة.