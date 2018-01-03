الأخضر يلون شاشات 4 بورصات في المنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في تداولات جلسة يوم الأربعاء، باستثناء السوق العُمانية، حيث ارتفعت سوق دبي بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 1.40% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3458.79 نقطة، فيما ارتفعت سوق السعودية بدعم قاده قطاع الأدوية لمستوى 7224.29 نقطة بأرباح نسبتها 0.73%، كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 1.4% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6401.08 نقطة بدعم قاده قطاع صناعية، أما السوق البحرينية فحققت أرباحاً جيدة بدعم من قطاع البنوك التجارية، حيث ارتفعت بنسبة 0.26% لتقفل عند مستوى 1325.43 نقطة، فيما تراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات إلى مستوى 5088.72 نقطة بخسائر نسبتها 0.10%، وأخيراً أقفلت السوق الأردنية على تراجع بنسبة 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.41 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاثة.



السوق الإقفال التغير دبي 3458.79 %1.40 السعودية 7224.29 %0.73 الكويت 6401.08 %1.40 البحرين 1325.43 %0.26 عٌمان 5088.72 %0.10سالب الأردن 2125.41 %0.17 سالب

أرباح في سوق دبي على كافة المستويات



ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3458.79 نقطة بأرباح بلغت بواقع 47.62 نقطة أو ما نسبته 1.40%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 323.2 مليون سهم بقيمة 441 مليون درهم نفذت من خلال 4519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بواقع 4.86% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.05%.

وسجل سعر سهم دي إكس بي إنترتينمنتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.99% وصولاً إلى سعر 0.673 درهم تلاه سهم شركة ماركة بنسبة 4.06% وصولاً إلى سعر 0.590 درهم، وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 2.70% وصولاً إلى سعر 0.613 درهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 93 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 47.3 مليون سهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 60.9 مليون درهم تلاه سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بواقع 55.9 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة بدعم قاده قطاع الأدوية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7224.29 نقطة رابحاً بواقع 52.55 نقطة أو ما نسبته 0.73%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 244.5 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 74 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الأدوية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.27% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.91%، في المقابل سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة تراجع بواقع 0.74% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%.

وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.12% وصولاً إلى سعر 56.90 ريال تلاه سهم متطورة بنسبة 3.04% وصولاً إلى سعر 13.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.71% وصولاً إلى سعر 10.60 ريال تلاه سهم إكسترا بنسبة 2.79% وصولاً إلى سعر 48.10 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 109.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الثاني بحجم التداولات بقيمة 32.8 مليون ليحتل سهم سابك المركز الثاني من حيث القيم بقيمة 753.2 مليون ريال.

أرباح ملموسة في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية بشكل ملحوظ في تعاملات جلسة الأربعاء وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 88.56 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليقفل عند مستوى 6401.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 116.6 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار نفذت من خلال 3900 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بواقع 77.8 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 14.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تأمين بواقع 31.9 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 5.4 نقطة.

وسجل سعر سهم نفائس نسبة ارتفاع بواقع 19.89% وصولاً إلى سعر 844 فلساً تلاه سهم مشاعر بنسبة 12.1% وصولاً إلى سعر 69.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم وثائق أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 36 فلساً تلاه سهم صلبوخ بنسبة 14% وصولاً إلى سعر 47.3 فلس، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.7 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 14.3 مليون سهم، واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.2 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 3.1 مليون دينار.

محطة خضراء في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بدعم ملموس من قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1325.43 نقطة رابحاً بواقع 3.40 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 35.25 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 4.34 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.90% وصولاً إلى سعر 0.155 دولار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.21% وصولاً إلى سعر 0.695 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 7.09% وصولاً إلى سعر 0.118 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.08% وصولاً إلى سعر 0.112 دينار.

السوق العُمانية تتراجع وسط تباين أداء القطاعات

تراجعت السوق العُمانية في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5088.72 نقطة خاسراً بواقع 4.98 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نفذت من خلال 2763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.01%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.14% تلاه قطاع المال بنسبة 0.10%.

وسجل سعر تأجير للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.04% وصولاً إلى سعر 0.125 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بنسبة 4.00% إلى سعر 0.104 ريال، في المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.30% وصولاً إلى سعر 0.170 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بنسبة 2.17% وصولاً إلى سعر 0.135 ريال، واحتل سهم مدينة مسقط للتحلية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.5 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 3.6 مليون سهم، واحتل مدينة مسقط للتحلية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 502.3 ألف سهم.

السوق الأردنية ترتد هابطة بضغط من قطاعاتها الثلاثة

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط ضغط من قطاعاتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.17 ليقفل عند مستوى 2125.41 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4 ملايين سهم بقيمة 3.1 مليون دينار نفذت من خلال 1758 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.56% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05%.

وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.60% وصولاً إلى سعر 1.13 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.00% وصولاً إلى سعر 0.26 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإسراء للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.39% وصولاً إلى سعر 4.13 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 7.37% وصولاً إلى سعر 2.01 دينار.