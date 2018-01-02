"اقتصادية أبوظبي" تباشر 5 شكاوى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24 – وام:



تلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الثلاثاء، من المستهلكين 5 شكاوى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، وباشرت على الفور بمتابعتها من خلال التواصل المباشر مع المستهلكين سواء بالاتصال المباشر أو عبر نظام الشكاوى المرتبط بمركز اتصال حكومة أبوظبي "800555" وذلك للاطلاع على تفاصيل الشكاوى والبدء بإجراءات التفتيش والرقابة بهدف مخالفة الجهات التي عمدت استغلال تطبيق الضريبة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.



وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة إن الشكاوى التي تم استلامها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت في استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمة مثل "الرقم الضريبي واسم المنشأة والسعر الإجمالي و قيمة الضريبة وغيرها".