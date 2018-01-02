الأحمر والأخضر يتقاسمان السيطرة على مؤشرات أسواق المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة بعد استئناف تداولاتها في جلسة يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت سوق دبي بدعم من غالبية قطاعاتها بنسبة 1.22% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3411.17 نقطة، فيما تراجعت سوق السعودية بضغط من غالبية القطاعات لمستوى 7171.74 نقطة بخسائر نسبتها 0.31%، كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.49% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6312.52 نقطة بضغط قاده قطاع صناعية.

أما السوق البحرينية، فحققت خسائر ملحوظة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار، حيث تراجعت بنسبة 0.73% لتقفل عند مستوى 1322.04 نقطة، فيما ارتفعت السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها إلى مستوى 5093.69 نقطة بأرباح نسبتها 0.23%، وأخيراً أقفلت السوق الأردنية على ارتفاع بنسبة 0.10% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2129.01 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاثة.



السوق الإقفال التغير دبي 3411.17 %1.22 السعودية 7171.74 %0.31سالب الكويت 6312.52 %1.49 سالب البحرين 1322.04 %0.73سالب عٌمان 5093.69 %0.23 الأردن 2129.01 %0.10

سوق دبي تستأنف تداولاتها بارتفاع نسبته 1.22%

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء، وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3411.17 نقطة بأرباح بلغت بواقع 41.10 نقطة أو ما نسبته 1.22%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 180 مليون سهم بقيمة 253.3 مليون درهم نفذت من خلال 2952 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.60% واستقر قطاعي الاتصالات والصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بواقع 2.47% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.13%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.57% وصولاً إلى سعر 1.90 درهم تلاه سهم دار التكافل بنسبة 5.10% وصولاً إلى سعر 0.907 درهم، وسجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.72% وصولاً إلى سعر 1.95 درهم تلاه سهم Orascom Constructions بنسبة 4.24% وصولاً إلى سعر 7.90 درهم.

واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.4 مليون سهم تلاه سهم الصفوة مباشر للخدمات العالية بواقع 38.4 مليون سهم، واحتل سهم إعمار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 55 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 29.1 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها لتخسر 22.41 نقطة

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بضغط من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7171.74 نقطة خاسراً بواقع 22.41 نقطة أو ما نسبته 0.31%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 255.2 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 103 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الأدوية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.98% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.60%، في المقابل سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.54% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%.

وسجل سعر سهم إكسترا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.32% وصولاً إلى سعر 49.50 ريال تلاه سهم كيان السعودية بنسبة 4.54% وصولاً إلى سعر 11.06 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.88% وصولاً إلى سعر 11.68 ريال تلاه سهم مجموعة السريع بنسبة 3.85% وصولاً إلى سعر 12.72 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 94 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، واحتل سهم كيان السعودية المركز الثاني بحجم التداولات بقيمة 38.5 مليون ليحتل سهم سابك المركز الثاني من حيث القيم بقيمة 570.3 مليون ريال.

محطة حمراء في السوق الكويتية لتتراجع 1.49%



تراجعت السوق الكويتية بشكل ملحوظ في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 95.49 نقطة أو ما نسبته 1.49% ليقفل عند مستوى 6312.52، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 59.2 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 2025 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بواقع 19.1 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 6.4 نقطة، في المقابل تراجع قطاع صناعية بواقع 87.7 نقطة تلاه قطاع مواد اساسية بواقع 14.7 نقطة.

وسجل سعر سهم ريم إيفكت نسبة ارتفاع بواقع 19.23% وصولاً إلى سعر 27.9 فلس تلاه سهم ورقية بنسبة 10.79% وصولاً إلى سعر 267 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة تراجع بواقع 19.91% وصولاً إلى سعر 704 فلسات تلاه سهم الرابطة بنسبة 8.26% وصولاً إلى سعر 60 فلساً، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.4 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 6.8 مليون سهم، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم أجيليتي بواقع 1 مليون دينار.

السوق البحرينية تتراجع بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1322.04 نقطة خاسراً بواقع 9.68 نقطة أو ما نسبته 0.73%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 688.3 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.90 نقطة استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 41.20 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.75 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41% وصولاً إلى سعر 0.145 دولار تلاه سهم شركة ناس بنسبة 5.83% وصولاً إلى سعر 0.127 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.39% وصولاً إلى سعر 0.109 درهم تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.39% وصولاً إلى سعر 0.285 دولار.

ارتفاع السوق العمانية بدعم من قطاعاتها

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بدعم من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5093.69 نقطة رابحاً بواقع 11.46 نقطة أو ما نسبته 0.23%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 33.1 مليون سهم بقيمة 5 ملايين ريال نفذت من خلال 10066 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم شركتين اثنتين واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.48% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.42% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%.

وسجل سعر مدينة مسقط للتحلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 35.34% وصولاً إلى سعر 0.157 ريال تلاه سهم الخدمات المالية بنسبة 21.53% إلى سعر 0.175 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مسقط للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 1.82% وصولاً إلى سعر 0.108 ريال تلاه سهم المتحدة للتمويل بنسبة 1.42% وصولاً إلى سعر 0.139 ريال، واحتل سهم مدينة مسقط للتحلية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.5 مليون سهم تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 2 مليون سهم، واحتل مدينة مسقط للتحلية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 325.2 ألف سهم.

ارتفاع السوق الأردنية وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء وسط دعم من قطاعاتها الثلاثة، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.10 ليقفل عند مستوى 2129.01 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار نفذت من خلال 1893 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.13% تلاهما قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار وسهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار تلاهما سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 6.91% وصولاً إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم رم للوساطة المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.87% وصولاً إلى سعر 1.56 دينار تلاه سهم مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.79% وصولاً إلى سعر 1.59 دينار.