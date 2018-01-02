سلطان بن هده: سعي دائم لإبراز الشارقة كنموذج فريد وبيئة اقتصادية ناجحة

الشارقة 24:

أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن البيانات الصادرة من شركة "موديز" والخاصة بتصنيف الإمارة، جاء نتيجة للتدفقات النقدية الإيجابية في الشارقة، معززة بذلك موقف الإمارة من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية والإقليمية وتحديات المستقبل الاقتصادي، وتعكس جوهر الإدارة الحكيمة والاحترافية والمستقبل الواعد للاستثمارات في القطاعين العام والخاص في الشارقة.

وقال السويدي إن تصنيف الإمارة عند درجة A3 يعتمد على ارتفاع الإيرادات الحكومية وثبات مؤشرات الموازنة، بالإَضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع نسبياً، وعلى ارتفاع مؤشرات الأعمال في الإمارة والإجراءات المتبعة في اقتصادية الشارقة والخاصة بتسهيل التراخيص في الإمارة والترويج لها محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذا التقييم سيكون عاملا ذا فعالية عالية لجذب الاستثمارات يضاف إلى العوامل الموجودة على الأرض في إمارة الشارقة، ومنها أنها بيئة جاذبة للمعيشة ومزاولة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالرسوم وتكاليف ممارسة الأعمال ومعدلات التضخم التي لا تتجاوز 0.4%، وهو ما تتميز به الإمارة دوماً على المستوى المحلي والإقليمي كعامل جاذب للاستثمار، وما تحققه من معدل النمو القوي والمستقر في الناتج المحلي الذي تتنوع فيه مساهمة جميع القطاعات.

وأضاف السويدي أن التصنيف الأخير من شركة "موديز" يبرهن على أن اقتصاد الشارقة يمزج بين التنوع والكفاءة ويسهم في تعزيز الثقة للمستثمرين الحاليين ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين، يذكر أن النمو المتواصل للناتج المحلي في إمارة الشارقة والذي يقارب حاجز 90 مليار درهم، بالإضافة إلى متوسط لنمو عدد القاطنين في الإمارة خلال الـــ 5 السنوات الماضية وبمقدار 12.6% ساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية، لا سيما مع تطور حركة السفر والسياحة وزيادة الإيرادات بمقدار 2% في عام 2016، وزيادة تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.8% مع نمو متواصل للقطاعات الاقتصادية القاطرة في العام 2016، أهمها قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% وزيادة استثمارات البنية التحتية في مجال الكهرباء والمياه والغاز بنمو 21.3%، والنقل والتخزين بنسبة 9.1% والمعلومات والاتصالات بنسبة 5%، والأنشطة العلمية والتقنية بنسبة 9.5% مع زيادة كبيرة في الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاع التعليم بنسبة 24.1% ، وأضاف أن المشروعات الواعدة التي أطلقتها إمارة الشارقة في العامان الأخيران ومنها المشروعات العقارية العملاقة وتطوير سوق الجبيل في الشارقة، وإنشاء سوق الحراج ومشروعات مدينة التلال العقارية وتطوير قلب الشارقة، والإنفاق على الفعاليات الثقافية والتراثية مثل بنالي الشارقة وأيام الشارقة التراثية يبرهن على التنوع الكبير في الرؤية الاقتصادية في إمارة الشارقة، مع القدرة على الاستثمار وتحقيق إيرادات في قطاعات تمتلك الشارقة فيها ميزة تنافسية مثل الثقافة والتعليم والتراث وقطاع الضيافة كما يبرهن على نجاح سياسة التشبيك والترويج مع الشركاء الدوليين، ومؤشر للنجاح في وقت هناك تباطؤ في التجارة الدولية و انخفاض في أسعار النفط، وهو ما يدل على قوة ومتانة اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن التأثير الإيجابي سيبقى مستمرا في السنوات المقبلة خاصة على صعيد الأعمال والمشروعات الجديدة وحجم الاستثمارات مما يعزز من تدفق الاستثمارات، ويفتح الأبواب للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية وبثقة تنبع من قوة اقتصاد الشارقة، وذلك بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة- حفظه الله ورعاه.

وأشار السويدي أن هذا التقييم سيدعم مسيرة القطاعات الاقتصادية القوية في الشارقة مما يعزز دور القطاع الصناعي وهو من القطاعات الحيوية في الإمارة، والذي يسهم بحوالي 17% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث تسعى الدائرة إلى توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي من شانها في رفع نسب القطاعات الصناعية في الشارقة.

وأوضح السويدي أن تطبيق الضريبة الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018، سيسهم في مساعدة الشركات والأسواق على تطبيق أكبر واعتماد أفضل الأنظمة المحاسبية التي تتوافق مع الضريبة، مؤكداً أن الضريبة لن تؤثر أو تغير من مكانة الشارقة، باعتبارها مركزاً إقليمياً للأعمال، كما أن تطبيقها بتلك النسب المعلن عنها لا يؤثر في المزايا التنافسية التي توفرها للأعمال، سواء من حيث الموقع، وسهولة التصدير والاستيراد، أو من حيث تطور البنية التحتية والتشريعية في الدولة بشكل عام والإمارة على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن النظام الضريبي والإجراءات الضريبية في الدولة جاءت نتاج دراسات معمقة لجميع خيارات توفير مصادر تمويل جديدة تتيح للحكومة الاستمرار في تطوير بنية تحتية تستشرف المستقبل، وتضمن مواصلة تحسين جودة خدماتها الحكومية لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في تسخير الإمكانيات للعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وهو ما يسهم في تعزيز الملائة المالية للدولة والإمارة.

ولفت السويدي أن اقتصادية الشارقة ماضية في رفع مستوى خدماتها، وتواصل السعي نحو خدمات ذكية بشكل كامل، لتحسين بيئة الأعمال ورضا المستثمرين، مشيراً إلى أن مثل هذه التقييمات تعتبر حافزا قويا للجهات والدوائر الحكومية التي تمارس عملها، لتواصل جهودها نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة، لإبراز الشارقة كنموذج فريد وبيئة استثمارية ناجحة.

ومنحت "موديز" تقييم القوة الاقتصادية للشارقة درجة "معتدل"، وذلك على أساس ديناميات النمو القوية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية القوية.

وتعتبر الشارقة ثالث أكبر اقتصاد في الإمارات، حيث تعدى الانتاج المحلي حاجز 150 مليار درهم في العام 2016.

ويعتبر الاعتماد الضعيف لاقتصاد الشارقة على النفط بالمقارنة مع غيرها من الدول المصدرة للنفط مصدر قوة لها من الناحية الائتماني،ة وحماية جزئية من تقلب أسعار النفط، وتتوقع "موديز" أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشارقة بنحو 2.7%، سنوياً في العامين 2018 و 2019، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري والسياحي في الإمارة.