مليار يورو خسائر إسبانيا جراء أزمة كتالونيا

الشارقة 24 – وام:



بلغت خسائر الاقتصاد الإسباني جراء أزمة إقليم كتالونيا، التي حدثت مؤخراً حوالي مليار يورو.



وذكر لويس دي غيندوس وزير الاقتصاد الإسباني يوم الإثنين، أن النمو الاقتصادي بإقليم كتالونيا الواقع شمال شرق إسبانيا سجل تباطؤاً بنسبة تراوحت ما بين أربعة وخمسة أعشار نقطة خلال الربع الرابع من سنة 2017، ما تسبب في خسارة تقدر بحوالي مليار يورو للاقتصاد الإسباني .



وأضاف أن إقليم كتالونيا كان يشهد نسبة نمو تفوق تلك التي تسجلها إسبانيا وبالتالي كانت هذه المنطقة تشكل دافعاً أساسياً ومحورياً للانتعاش الاقتصادي في إسبانيا، بيد أن الإقليم أصبح خلال الربع الرابع من السنة الماضية يشكل عبئاً على هذا الاقتصاد، مشيراً إلى أن تباطؤ نسبة النمو في كتالونيا يرجع بالأساس إلى الشك وفقدان الثقة والقلق الذي نتج عن القرارات التي اتخذتها الحكومة المحلية السابقة.