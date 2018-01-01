السعودية ترفع أسعار الوقود بدءاً من الإثنين

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود بداية من الإثنين، مشيرة إلى أن سعر بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق البالغ 0.75 ريال في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق البالغ 0.90 ريال في حين أبقت على سعر كل من الديزل للشاحنات عند مستوى 0.47 ريالاً والكيروسين عند 0.64 ريالاً.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الليلة الماضية إن السعر الجديد يشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% والتي بدأ تطبيقها من اليوم أيضاً مؤكدة أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار وعدم التلاعب بها وعدم انقطاع الإمدادات وحذر من تطبيق العقوبات النظامية بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات.

من ناحيتها أكدت شركة أرامكو السعودية أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية داعية جميع عملائها من الموزعين وأصحاب محطات الوقود إلى ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي.