في مؤشرات الأحد... الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على أربع بورصات

الشارقة 24:



أغلقت أسواق المنطقة تعاملات في أخر جلسات رأس السنة الميلادية، والتي اقتصرت على أربعة أسواق على تباين، حيث ارتفعت سوق السعودية بدعم من غالبية القطاعات لمستوى 7230.61 نقطة بأرباح نسبتها 0.41%.



اما السوق البحرينية فحققت أرباح ملحوظة بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفعت بنسبة 1.97% لتقفل عند مستوى 1331.71 نقطة.



فيما ارتفعت السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها إلى مستوى 5099.28 نقطة بأرباح نسبتها 1.03%. وأخيراً اقفلت السوق الأردنية على تراجع بنسبة 0.25% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2126.78 نقطة بضغط من قطاع المال.

السوق الإقفال التغير السعودية 7230.61 0.41 % البحرين 1331.71 % 1.97 عٌمان 5099.28 % 1.03 الأردن 2126.78 0.25% سالب

تراجع طفيف في السوق السعودية بضغط قاده قطاع العقارات



تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأحد ضغط من بعض قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7226.32 نقطة خاسرا بواقع 4.29 نقطة أو ما نسبته 0.06%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 264.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع لأسعار اسههم 91 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الأدوية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.50% تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.49%، في المقابل سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.46% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.03%.



وسجل سعر سهم كيمانول أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.61% وصولاً إلى سعر 9.98 ريال تلاه سهم التصنيع بنسبة 3.78% وصولاً إلى سعر 16.46 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مكة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.63% وصولاً إلى سعر 75.80 ريال تلاه سهم دار الأركان بنسبة 5.02% وصولاً إلى سعر 14.38 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 106.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.



مؤشر السوق البحرينية يواصل صعوده ليصل إلى 1330 نقطة



ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأحد بدعم من كافة القطاعات قادها قطاع الفنادق والسياحة، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1331.71 نقطة رابحا بواقع 25.68 نقطة أو ما نسبته 1.97%، وانخفضت احجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 978.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة، وارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 181.82 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 84.88 نقطة.



وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.37% وصولاً إلى سعر 0.525 دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 5.36% وصولاً إلى سعر 0.295 دولار، في المقابل تراجع سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 5.51% وصولاً إلى سعر 0.120 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.48% وصولاً إلى سعر 0.118 دينار.



أرباح ملحوظة للسوق العمانية بدعم من كافة القطاعات



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأحد بدعم من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5099.28 نقطة رابحا بواقع 52.14 نقطة أو ما نسبته 1.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.8 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نفذت من خلال 788 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.16% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.77% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22%.



وسجل سعر بنك ظفار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.73% وصولاً إلى سعر 0.222 ريال تلاه سهم الوطنية العمانية للهندسة بنسبة 3.63% إلى سعر 0.200 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41% وصولاً إلى سعر 0.025 ريال تلاه سهم صناعة الكابلات العمانية بنسبة 2.99% وصولاً إلى سعر 1.135 ريال. واحتل سهم بنك ظفار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 2.2 مليون سهم. واحتل بنك ظفار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 550.6 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 312.3 ألف سهم.



قطاع المال يقود السوق الأردنية للتراجع



ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأحد وسط ضغط من قطاع المال، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.25 ليقفل عند مستوى 2126.78 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون دينار نفذت من خلال 2125 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.44%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.



وسجل سعر سهم الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 129.0% وصولاً إلى سعر 3.00 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.34% وصولاً إلى سعر 2.27 دينار تلاه سهم مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 6.41% وصولاً إلى سعر 0.73 دينار.