مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً في يناير المقبل

الشارقة 24 – رويترز:



أكدت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الأحد، أنها ستقوم بثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً للدولار في يناير المقبل.



وقال البيان "قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقاً مع استقرار سعر العملة، وذلك في الحدود التي تستهدفها وزارة المالية لتحديد سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية في ضوء حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري".



ويُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية، نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.



وظل الجنيه مستقراً تقريباً عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 17.69 جنيه للدولار في تداولات يوم الأحد.