"غرفة الشارقة" تزيح الستار عن "عروض الربيع" الإثنين

الشارقة 24:



تبدأ الإثنين فعاليات "عروض ربيع الشارقة" في موسمها الجديد لسنة 2018، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة كافة المراكز التجارية والأسواق المركزية في مختلف مناطق ومدن الشارقة إلى جانب أكثر من 850 محلاً تجارياً.



وتزخر عروض الربيع التي تعتبر من أهم الأحداث التجارية والسياحية في الشارقة التي تقام على مدى 45 يوماً، بالفعاليات الجاذبة والحسومات المغرية والجوائز القيّمة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية من سكان الشارقة وزوارها والتي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للتسوق والتوفير والاستمتاع بمعالمها السياحية والتاريخية العريقة.



ويأتي تنظيم عروض ربيع الشارقة ضمن برنامج الحملات الترويجية والتسويقية التي تنظمها الغرفة على مدار العام، والرامية إلى دعم قطاعي تجارة التجزئة والسياحة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الدوائر والهيئات الحكومية ومجموعات العمل القطاعية الخاصة المنضوية تحت مظلة الغرفة.



وكشف محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، عن تخصيص مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة في عروض ربيع الشارقة هذا الموسم، لعدد كبير من الجوائز القيّمة للمتسوقين من خلال السحوبات اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا وقسائم المشتريات.



وقال أمين إن "مركز صحارى" سيقدم سيارة (ماكلارين 540 سي) وقسائم مشتريات بقيمة 50 ألف درهم للمتسوقين خلال عروض ربيع الشارقة، في حين قرر مركز "ميغا مول" تقديم سيارة (بي أم دبليو أكس 6) بقيمة 250 ألف درهم وجوائز نقدية بقيمة تزيد على 80 ألف درهم للمتسوقين خلال هذا الموسم وذلك من خلال السحوبات التي ستتم تحت إشراف غرفة الشارقة.



وأضاف أمين أن غرفة الشارقة بادرت بدورها إلى تخصيص عشرات الجوائز لزوار المراكز التجارية، عبارة عن هواتف "آيفون"، بالإضافة إلى العديد من الهدايا العينية الأخرى، وذلك في إطار حرصها على إسعاد المتعاملين ودعم قطاع تجارة التجزئة بما يعزز من سمعة الشارقة كواحد من أبرز وجهات التسوق في المنطقة.



من جانبه، قال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، إن عروض ربيع الشارقة تتضمن العديد من الحملات المميزة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها على مراحل طوال أيام العروض، ومن أبرزها "حملة تخفيضات الشارقة الكبرى" التي تنطلق بعد أيام، بالإضافة إلى "كرنفال الشخصيات التنكرية" و"بازار الربيع" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، و"مهرجان البطائح" الذي انطلق مؤخراً.



وأضاف الجروان أن المراكز والأسواق التجارية حرصت هذا العام على زيادة أعداد الجوائز المخصصة للمستهلكين وللزوار ومضاعفة قيمتها، كل ذلك وسط أجواء سياحية وترفيهية بامتياز تستهدف مختلف الفئات العمرية وتغمرها البهجة والاحتفالات والحسومات المناسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية، مشيداً بتطور عروض ربيع الشارقة عاماً بعد عام وتنامي أهميته ودوره كحدث اقتصادي ذات أبعاد اجتماعية وثقافية.



وتعد عروض ربيع الشارقة من الأحداث المهمة التي تنظمها غرفة الشارقة منذ سنوات وتحفل بالعديد من الأنشطة الفريدة التي تحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والفنادق وغيرها من مجالات الحياة العصرية الراقية والتحوّل إلى مدينة باعثة على الإلهام وجاذبة للزوار وتمنح فرصاً للاستمتاع بأجواء سياحية عربية أصيلة.