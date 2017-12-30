الذهب يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر

الشارقة 24 – رويترز:

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، وسجلت أكبر زيادة سنوية في سبعة أعوام مع هبوط الدولار وتزايد التوترات السياسية وانحسار القلق بشأن تأثير زيادات في أسعار الفائدة الأميركية.

وتزامنت مكاسب المعدن الأصفر مع هبوط العملة الأميركية في أسوأ عام لها منذ 2003 متضررة من التوترات بشأن كوريا الشمالية والفضيحة الروسية التي تحيط بالحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب واستمرار ضعف التضخم في الولايات المتحدة.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في جلسة الجمعة، وهو ما رفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 1307 دولارات للأوقية "الأونصة" قبل أن يتراجع قليلاً.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.65 بالمئة إلى 1303.11 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهية العام على مكاسب قدرها 13%.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الأكثر نشاطاً 12.10 دولار، أو ما يعادل 0.93%، لتبلغ عند التسوية 1309.30 دولار للأوقية، مسجلة مكاسب 12% في 2017.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم الزيادة الأقوى هذا العام مع صعوده 57% مدعوماً بتنامي القلق بشأن المعروض بعد سنوات من النقص في الإمدادات.

وتراجع البلاديوم 0.31% لينهي الجلسة عند 1062 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ فبراير 2001 عند 1072 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.55% إلى 16.93 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر عند 17.11 دولار، بينما زاد البلاتين 0.44% إلى 927.05 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 936.20 دولار.

وينهي المعدنان العام على مكاسب قدرها 6% و3% على الترتيب.