الأخضر يلون بورصات المنطقة في تداولات الخميس

الشارقة 24:



أغلقت أسواق المنطقة تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاعات ملحوظة مع قرب انتهاء العام الجاري، وبدء الشركات بالإعلان عن نتائجها وتوزيعاتها، حيث أقفل مؤشر سوق دبي على أرباح بلغت نسبتها 0.73% لتقفل عند مستوى 3370.07 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، بينما ارتفعت السوق السعودية بدعم من غالبية القطاعات لمستوى 7230.61 نقطة بأرباح نسبتها 0.41%.



وحققت السوق الكويتية مكاسب جيدة وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات، حيث أقفلت عند مستوى 6408.01 نقطة بمكاسب نسبتها 0.58%، أما السوق البحرينية فحققت أرباحاً ملحوظة بدعم قاده قطاع البنوك، حيث ارتفعت بنسبة 0.85% لتقفل عند مستوى 1306.03 نقطة، فيما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات إلى مستوى 5047.14 نقطة بأرباح نسبتها 0.13%، وأخيراً أقفلت السوق الأردنية على ارتفاع بنسبة 0.62% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.17 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاثة.



السوق الإقفال التغير دبي 3370.07 % 0.73 السعودية 7230.61 0.41 % الكويت 6408.01 % 0.58 البحرين 1306.03 % 0.85 عٌمان 5047.14 % 0.13 الأردن 2132.17 0.62 %





ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات بعد تداولات قوية لأسهم الصفوة مباشر للخدمات العالية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3370.07 نقطة بأرباح بلغت بواقع 24.41 نقطة أو ما نسبته 0.73%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 571.9 مليون سهم بقيمة 755.4 مليون درهم نفذت من خلال 4891 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، في المقابل سجل قطاع السلع أعلى نسبة تراجع بواقع 1.27% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.33%.



وسجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.07% وصولاً إلى سعر 0.311 دولار تلاه سهم الرمز كربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.25% وصولاً إلى سعر 1.48 درهم، وسجل سعر سهم الصفوة مباشر للخدمات العالية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 0.900 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.26% وصولاً إلى سعر 1.15 درهم.



واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 187.7 مليون سهم تلاه سهم الصفوة مباشر للخدمات العالية بواقع 145.9 مليون سهم، واحتل سهم الصفوة مباشر للخدمات العالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 162.1 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 81.9 مليون درهم.



مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.41%



ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الخميس بدعم من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7230.61 نقطة رابحاً بواقع 29.40 نقطة أو ما نسبته 0.41%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 242.8 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 84 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.10% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.02%، في المقابل سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.69% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.42%.



وسجل سعر سهم اتحاد الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.48% وصولاً إلى سعر 15.02 ريال تلاه سهم الاتحاد التجاري بنسبة 3.65% وصولاً إلى سعر 19.88 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مكة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.11% وصولاً إلى سعر 81.20 ريال تلاه سهم الإعادة السعودية بنسبة 2.26% وصولاً إلى سعر 7.77 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 71.4 مليون سهم بقيمة 1.07 مليار ريال.



السوق الكويتية تواصل سلسلة ارتفاعاتها بدعم ترأسه تكنولوجيا



ارتفعت السوق الكويتية بشكل جيد في تعاملات جلسة يوم الخميس، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 36.72 نقطة أو ما نسبته 0.58% ليقفل عند مستوى 6408.01، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 90.1 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار نفذت من خلال 2816 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بواقع 66.2 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 26 نقطة، في المقابل تراجع قطاع خدمات استهلاكية بواقع 37.8 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 10.3 نقطة.



وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.81% وصولاً إلى سعر 496 فلساً تلاه سهم خليج ت بنسبة 17.71% وصولاً إلى سعر 824 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 39.8% وصولاً إلى سعر 180 فلساً، تلاه سهم إيفكت بنسبة 19.86% وصولاً إلى سعر 23.4 فلس، واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.1 مليون سهم تلاه سهم الأثمار بواقع 19.2 مليون سهم، واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.1 مليون دينار.



مؤشر السوق البحرينية يصعد إلى مستوى 1300 نقطة



ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الخميس، بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1306.03 نقطة خاسراً بواقع 11.03 نقطة أو ما نسبته 0.85%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 72.73 نقطة، فيما استقر قطاع التأمين دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 14.80 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 13.22 نقطة.



وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.71% وصولاً إلى سعر 1.13 دينار تلاه سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 4.90% وصولاً إلى سعر 0.150 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.61% وصولاً إلى سعر 0.480 درهم تلاه سهم شركة ناس بنسبة 2.31% وصولاً إلى سعر0.127 دينار.



قطاع المال الخاسر الوحيد في السوق العمانية



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الخميس، بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5047.14 نقطة رابحاً بواقع 6.7 نقطة أو ما نسبته 0.13%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.9 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 693 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 21 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.25%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.95% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.82%.



وسجل سعر ريسوت للإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.780 ريال تلاه سهم عمان للمرطبات بنسبة 6.77% إلى سعر 2.050 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بنك ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.26% وصولاً إلى سعر 0.208 ريال تلاه سهم العمانية القطرية للتأمين بنسبة 1.33% وصولاً إلى سعر 0.148 ريال، واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 2 مليون سهم، واحتل العنقاء للطاقة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 676.2 ألف ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 300.2 ألف سهم.



ارتفاع السوق الأردنية على كافة المستويات



ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط دعم من قطاعاتها، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.62% ليقفل عند مستوى 2132.17 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار نفذت من خلال 2591 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 51 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاثة قادها قطاع الصناعة بنسبة 1.33% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.61% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.36%.



وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.07% وصولاً إلى سعر 1.06 دينار تلاه سهم البتراء للتعليم بنسبة 5.61% وصولاً إلى سعر 6.02 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم الأردن الدولية للتأمين بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.52 دينار.