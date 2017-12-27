الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

أغلقت أسواق المنطقة تعاملات جلسة، الأربعاء، على تباين وسط استمرار الترقب والحذر مع قرب انتهاء العام الجاري وبدء الشركات بالإعلان عن نتائجها وتوزيعاتها، حيث أقفل مؤشر سوق دبي على أرباح بلغت نسبتها 0.40% لتقفل عند مستوى 3345.66 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. بينما ارتفعت سوق السعودية بدعم من غالبية القطاعات لمستوى 7201.21 نقطة بأرباح نسبتها 0.33%. وحققت السوق الكويتية مكاسب طفيفة وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات، حيث أقفلت عند مستوى 6371.29 نقطة بمكاسب نسبتها 0.03%. أما السوق البحرينية فحققت خسائر ملحوظة بضغط قاده قطاع البنوك، حيث تراجعت بنسبة 0.61% لتقفل عند مستوى 285.34 نقطة. فيما ارتفعت السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها إلى مستوى 5040.43 نقطة بأرباح نسبتها 0.67%. وأخيرا أقفلت السوق الأردنية على تراجع بنسبة 0.32% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2119.04 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة.

تباين في "سوق دبي"

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات بعد تداولات قوية لأسهم الصفوة مباشر للخدمات العالية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3332.21 نقطة بأرباح بلغت بواقع 13.45 نقطة أو ما نسبته 0.40%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 446.3 مليون سهم بقيمة 598 مليون درهم نفذت من خلال 3250 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.43% تلاه قطاع السلع بنسبة 2.02%، في المقابل سجل قطاع البنوك أعلى نسبة تراجع بواقع 0.30% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم ENBDREIT أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.36% وصولا إلى سعر 0.983 دولار تلاه سهم شعاع بنسبة 5.13% وصولا إلى سعر 1.23 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 12.50% وصولا إلى سعر 0.280 دولار تلاه سهم الصفوة مباشر للخدمات العالية بنسبة 10.00% وصولا إلى سعر 0.99 درهم. واحتل سهم الصفوة مباشر للخدمات العالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 294.5 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 76.3 مليون سهم. واحتل سهم الصفوة مباشر للخدمات العالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 267.7 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 51.5 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل أرباحها

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7201.21 نقطة رابحا بواقع 23.66 نقط أو ما نسبته 0.33%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 238.2 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 113 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 55 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع المرافق العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.35%، في المقابل سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 0.38% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%.

وسجل سعر سهم الإعادة السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.25% وصولا إلى سعر 8.00 ريال تلاه سهم دار الأركان بنسبة 4.61% وصولا إلى سعر 14.76 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.75% وصولا إلى سعر 148.0 ريال تلاه سهم الانماء بنسبة 2.76% وصولا إلى سعر 19.06 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 87.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال تلاه في الحجم والقيمة سهم الانماء بواقع 30.4 مليون سهم بقمة 604.1 مليون ريال.

ارتفاع هامشي في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية بشكل هامشي في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 1.86 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 6371.29، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 50 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 2390 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بواقع 29.2 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية 23.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بواقع 47.3 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 20.8 نقطة.

وسجل سعر سهم مشاعر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33% وصولا إلى سعر 68 فلس تلاه سهم فيفا بنسبة 9.66% وصولا إلى سعر 840 فلسا، في المقابل سجل سعر سهم امتيازات أعلى نسبة تراجع بواقع 13.71% وصولا إلى سعر 60.4 فلس تلاه سهم أسس بنسبة 13.26% وصولا إلى سعر 82.4 فلس. واحتل سهم جياد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.8 مليون سهم تلاه سهم أعيان بواقع 5.1 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع مليون دينار.

مؤشر السوق البحرينية يرتفع بنسبة 0.75%

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1295.01 نقطة خاسرا بواقع 9.66 نقطة أو ما نسبته 0.75%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 687.6 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 18.20 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 11.24 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.28 نقطة، فيما استقرت بقية قطاعات السوق دون تغير عن إغلاقات الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.99% وصولا إلى سعر 1.030 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.50% وصولا إلى سعر 0.116 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم عقارات السيف بواقع 1.92% وصولا إلى سعر 0.204 درهم.

أرباح ملحوظة في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5040.41 نقطة رابحا بواقع 33.75 نقطة أو ما نسبته 0.67%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة3.1 مليون ريال نفذت من خلال 628 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.18% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.78% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23%.

وسجل سعر المها لتسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.86% وصولا إلى سعر 0.940 ريال تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 3.37% إلى سعر 0.215 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.11% وصولا إلى سعر 0.278 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بنسبة 1.09% وصولا إلى سعر 0.272 ريال. واحتل سهم الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل شل العمانية للتسويق المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 258.8 ألف سهم.

قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم وسط ضغط من قطاعي المال والصناعة، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.32% ليقفل عند مستوى 2119.04 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4 ملايين سهم بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 1992 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.48% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم العربية الدولية للفنادق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.30% وصولا إلى سعر 1.18 دينار تلاه سهم الشرق العربي للتأمين بنسبة 4.49% وصولا إلى سعر 0.93 دينار، في المقابل سجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55% وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.70% وصولا إلى سعر 0.81 دينار.