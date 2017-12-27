"لجنة المتابعة" تعلن أسعار الوقود لشهر يناير المقبل

الشارقة 24:

عقدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، برئاسة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة، الأربعاء، اجتماعها الدوري في مقر وزارة الطاقة والصناعة لتحديد أسعار بيع الجازولين والديزل في كافة محطات الدولة لشهر يناير المقبل، وجاءت الأسعار وفقا للمعادلة السعرية على النحو التالي: سيكون سعر ليتر الديزل في شهر يناير 2.22 درهم بارتفاع يبلغ فلسا واحدا بينما انخفض سعر الجازولين الخصوصي 95 إلى 2.02 بانخفاض فلس واحد وانخفض سعر الجازولين 91 إلى 1.95 درهم وانخفض سعر الجازولين 98 إلى 2.13.

وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أكد سعادة رئيس اللجنة بأنه لا يوجد أي تغيير في المعادلة السعرية المعمول بها حاليا لاحتساب أسعار الجازولين والديزل ولكن تطبيقا للقانون رقم 8 لسنة 2017 والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1/1/2018 سيكون السعر النهائي لمنتوجات الجازولين والديزل بمحطات التوزيع مشتملا على قيمة الضريبة وعليه سوف تضاف نسبة 5% على أسعار ليتر الجازولين والديزل المعلن أعلاه بحيث تكون الأسعار النهائية شاملة قيمة الضريبة المضافة على النحو التالي: سيكون سعر ليتر الديزل في شهر يناير 2.22 درهم بارتفاع يبلغ 2 فلس بينما انخفض سعر الجازولين الخصوصي 95 إلى 2.02 بانخفاض 2 فلس وانخفض سعر الجازولين 91 إلى 1.95 درهم وانخفض سعر الجازولين 98 إلى 2.13.