الذهب يصعد 3% مع تراجع الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

صعد الذهب للجلسة الثامنة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الذي شجع بعض المستثمرين على شراء المعدن النفيس، بينما ارتفع البلاديوم لأعلى مستوى في نحو 17 عاماً.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3% في الأسبوعين الماضيين مع تراجع الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1285.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 2.60 دولار إلى 1290.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام اليورو اليوم الأربعاء، وقال متعاملون: "إنه لا توجد أنباء تذكر تدعم ارتفاع اليورو، لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل للعملة الموحدة مع بداية العام الجديد بعد أداء متميز في 2017 الذي سجلت فيه أفضل أداء سنوي أمام العملة الأميركية منذ "2003.

ورغم ركود نسبي في الربع الأخير من العام، صعد الذهب 10% في العام الجاري ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2010.