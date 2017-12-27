"المالية المركزية" بالشارقة تنظم الملتقى المالي لنشر الثقافة الضريبية

الشارقة 24:

قامت دائرة المالية المركزية بالشارقة، صباح أمس الثلاثاء، بتنظيم الملتقى المالي الدوري الذي تعقده الدائرة لدوائر حكومة الشارقة للتواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام.

تطرق الملتقى للعديد من النقاط ومنها تفاصيل ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها مطلع العام الجديد 2018، بالإضافة إلى عرض قانون النظام المالي ولائحته التنفيذية وشرح آلية التطبيق لهما، وكذلك الإجراءات اللازمة لإغلاق الحسابات المالية لعام 2017 وبدء التعامل مع السنة المالية 2018 بالموازنة المعتمدة مع العديد من المناقشات المميزة والتي أثرت التجارب المتبادلة بين الجهات الحكومية.

وجاء الملتقى في إطار الدور الريادي الذي تقوم به دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وفي إطار الاستعدادات الحكومية لتهيئة المتطلبات الأساسية لعملية التطبيق ونشر الثقافة الضريبية، بطريقة تعزز من قدرات الجهات الحكومية في فهم آلية تطبيق المنظومة الضريبية في حكومة الشارقة، وضمن إطار منهجي موحد للجهات الحكومية.

إلى ذلك، قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي رئيس فريق عمل الملتقى مدير إدارة الموازنة في الدائرة: "إن الملتقيات التي نفذتها الدائرة مهمة جداً، وجاء الملتقى اليوم ليؤكد على أهمية وضرورة الاستمرار في التواصل مع الدوائر الحكومية ولتعزيز الاطلاع على المستجدات وخاصةً فيما يتعلق بالتعريف بضريبة القيمة المضافة، حيث قدم فريق الدائرة من خلاله المعلومات الوافية والضرورية والأساسية حول ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعريفها وتوضيحها، وقد جاء الملتقى تتويجاً وتكملة لتلك الأنشطة المشتركة بين المالية والدوائر لتعزيز أداء مالي متميز ومتناغم، واتساقاً مع قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح التسجيل لضريبة القيمة المضافة في أكتوبر الماضي، وضمن خطة التوعية بقوانينها وإجراءات تطبيقها، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب منذ شهر مارس 2017".

ولفت رئيس فريق عمل الملتقى مدير إدارة الموازنة في الدائرة، إلى أن من بين مهام الدائرة بذل كل الجهود من أجل الوصول إلى أنظمة مالية وإجراءات مترابطة مع القوانين والنظم واللوائح، والرد على أي استفسارات تتعلق بأي من إجراءات العمل ومشاكله وخاصةً فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة كي يتم التعامل معها من قبل الجميع بكل وضوح ودقة، بدءاً من عمليات التسجيل، مروراً بكل التفاصيل المتعلقة بها.

وكان قد سبق ذلك العديد من الورش التعريفية في مقر الدائرة، وفي مقرات حكومية أخرى، مثل بلدية مدينة الشارقة، من أجل تعريف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بآليات تطبيقها.

وأدار الملتقى حسن باشا مدير مكتب دعم القرار عضو فريق عمل الملتقى المالي، والذي رحب بالحضور من الجهات الحكومية، وأكد على أهمية الملتقى المالي للتواصل والاتصال مع الجهات ونقل التجارب والخبرات، واستعداد دائرة المالية الدائم لاطلاع ومساندة الدوائر الحكومية في إجراءات عملها ودعم تطوير الإجراءات المالية والأدلة الإرشادية لتحسين العمل.

وفي نهاية الملتقى، تمت الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها المشاركون.

وتحدث في الملتقى مختصون ومستشارون من بينهم أروى العويس مدير إدارة الحسابات التي تناولت موضوع إجراءات إنهاء حسابات 2017 وبدء تنفيذ أعمال السنة المالية 2018، والدكتور فلاح الحسيني مستشار الدراسات والبحوث في الدائرة، الذي تحدث عن طبيعة ضريبة القيمة المضافة والتعريف بها وأهميتها وقيمتها وتطبيقاتها ومختلف المعلومات حولها، حيث سيبدأ العمل في الضريبة مطلع العام المقبل.

وتناول الحسيني في محاضرته محاور عدة، من بينها: مفهوم وأهمية ضريبة القيمة المضافة، وعرض أهم المراحل والخطوات التي تبنتها الدائرة في توفير البيئة المناسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في حكومة الشارقة، كما تحدث بالتفصيل عن أنواع التصنيف الضريبي للخدمات الحكومية من حيث كونها سيادية أو خاضعة لنسبة الصفر أو تفرض عليها الضريبة بنسبة 5% أو معفاة، وبذات الوقت تمت الإشارة إلى الإجراءات التي تعمل عليها دائرة المالية المركزية لتطوير نظام تكامل (نظام إدارة الموارد الحكومية)، وتم عرض أهم النماذج ذات الصلة بضريبة المخرجات وضريبة المدخلات وآلية إعداد الإقرار الضريبي، كما تطرق إلى الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية وضرورة الجاهزية التامة للتطبيق.

وأشار الدكتور الحسيني، إلى أن دائرة المالية المركزية تبنت استراتيجية واضحة، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الحكومية في حكومة الشارقة، تتمحور حول نشر الثقافة والتوعية وتهيئة المتطلبات الأساسية التي تعزز من قدرات الجهات الحكومية في تفعيل عملية التطبيق ومنهجية التسجيل، وإعداد الإقرارات الضريبية والمعالجات المحاسبية، وإجراءات الاسترداد، بالإضافة إلى عرض السلع والخدمات المشمولة بالضريبة والمعفاة والخاضعة إلى نسبة الصفر.

والجدير بالذكر، أن هذا الملتقى هو الختامي لعام 2017 وسيتم الترتيب لملتقيات العام 2018 اعتباراً من الربع الأول لعام 2018 وبشكل دوري.