ليبيا تخسر 90 ألف برميل يومياً من الخام إثر تفجير خط أنابيب

الشارقة 24 – رويترز:

قال مصدر بقطاع النفط في ليبيا، إن البلاد خسرت نحو 90 ألف برميل يومياً من النفط الخام جراء تفجير في خط أنابيب يغذي ميناء السدر اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه يجري تقييم الأضرار، وارتفعت أسعار الخام بفعل الحادث.

وأوضح مصدر عسكري، أن المهاجمين وصلوا في سيارتين إلى الموقع بالقرب من مرادة وزرعوا متفجرات في خط الأنابيب.

والمنطقة التي وقع فيها الانفجار كان يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن تطرده القوات الحكومية من معقله الرئيسي في سرت قبل عام.

وخط الأنابيب تشغله شركة الواحة للنفط، وهي وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومشروع مشترك مع هيس كورب وماراثون أويل كورب وكونوكو فيليبس.

وقال رئيس الواحة الشهر الماضي، إن الشركة تضخ 260 ألف برميل يومياً.