"المركزي" يضخ سيولة بقيمة 10 مليارات درهم

الشارقة 24 – وام:

زادت قيمة السيولة التي قام مصرف الإمارات المركزي بضخها في السوق إلى نحو 10 مليارات درهم خلال شهرين وذلك في خطوة تعكس مواصلة "المركزي" تلبية حاجة السوق من السيولة والتي بدأها منذ أكتوبر الماضي واستمرت حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري.

وكان المصرف المركزي لجأ منذ بداية العام لسحب الفائض من السيولة لدى الجهاز المصرفي وذلك لتوجيهها على النحو الذي يخدم الاستقرار النقدي وبالتالي الاقتصاد الوطني الذي حقق نموا جيدا منذ بداية العام الجاري.

ومع تواصل المركزي بضخ السيولة في السوق انخفض رصيد شهادات الإيداع التي تعد واحدة من أدوات إدارة السياسة النقدية إلى 116.6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر مقارنة مع 118.7 مليار درهم خلال أكتوبر ونحو 126.6 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

وبناء على الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي فقد شهد شهر أكتوبر ضخ سيولة بقيمة 7.9 مليار درهم في حين وصلت قيمتها في شهر نوفمبر إلى 2.1 مليار درهم.