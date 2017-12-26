"اقتصادية أبوظبي" تطلق رخصة "المتاجرة الإلكترونية "

الشارقة 24 – وام:

أطلق مركز أبوظبي للأعمال - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي - الثلاثاء مبادرة رخصة "المتاجرة الإلكترونية" بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتهدف المبادرة لتعزيز توجهات حكومة الإمارة في توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية، " E-COMMERCE "، في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة من خلال الاستفادة من المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء في مقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي شارك فيه كل من سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال وأحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة وعبد الرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.