مؤشرات الثلاثاء... الأحمر يغطي بورصات المنطقة

الشارقة 24:

أغلقت أسواق المنطقة تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين وسط استمرار الترقب والحذر مع قرب انتهاء العام الجاري وبدء الشركات بالإعلان عن نتائجها وتوزيعاتها، حيث أقفل مؤشر سوق دبي على خسائر ملحوظة بلغت نسبتها 0.68% لتقفل عند مستوى 3332.21 نقطة وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات. بينما ارتفعت سوق السعودية بدعم من غالبية القطاعات لمستوى 7177.55 نقطة بأرباح نسبتها 0.44%. وحققت السوق الكويتية مكاسب ملحوظة وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات، حيث أقفلت عند مستوى 6369.43 نقطة بمكاسب نسبتها 0.39%. أما السوق البحرينية فحققت خسائر ملحوظة بضغط قاده قطاع البنوك، حيث تراجعت بنسبة 0.61% لتقفل عند مستوى 285.34 نقطة. فيما تراجعت السوق العمانية بضغط من القطاع المالي إلى مستوى 5006.69 نقطة بخسائر نسبتها 0.33%. وأخيرا أقفلت السوق الأردنية على تراجع بنسبة 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.8 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير دبي 3332.21 %0.68 سالب السعودية 7177.55 0.44% الكويت 6369.43 %0.39 البحرين 1285.34 %0.61 سالب عٌمان 5006.69 %0.33 سالب الأردن 2125.80 0.17% سالب

سوق دبي ترتد هابطة بضغط من غالبية القطاعات

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3332.21 نقطة بخسائر بلغت بواقع 22.79 نقطة أو ما نسبته 0.68%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 216.3 مليون سهم بقيمة 372.7 مليون درهم نفذت من خلال 2959 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.84% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، في المقابل سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 1.15% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%.

وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56% وصولا إلى سعر 0.641 درهم تلاه سهم تبريد بنسبة 1.10% وصولا إلى سعر 1.83 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 9.56% وصولا إلى سعر 1.23 درهم تلاه سهم الخليج للملاحة بنسبة 6.57% وصولا إلى سعر 1.28 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 104.3 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 77.2 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 54.5 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 49.3 مليون درهم.

السوق السعودية تنجح في تحقيق الأرباح

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7177.55 نقطة رابحا بواقع 31.18 نقط أو ما نسبته 0.44%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 187.7 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 107 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 69 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.47% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.33%، في المقابل سجل قطاع الصناديق العقارية المتداولة أعلى نسبة تراجع بواقع 0.74% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.50%.

وسجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.77% وصولا إلى سعر 14.14 ريال تلاه سهم الجوف بنسبة 5.53% وصولا إلى سعر 29.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الكيميائية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.43% وصولا إلى سعر 32.55 ريال تلاه سهم الأندلس بنسبة 2.33% وصولا إلى سعر 20.54 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 58 مليون سهم بقيمة 793.1 مليون ريال تلاه في الحجم والقيمة سهم الانماء بواقع 28.1 مليون سهم بقمة 537.8 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يرتفع 0.39%

ارتفعت السوق الكويتية بشكل ملحوظ في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.66 نقطة أو ما نسبته 0.39% ليقفل عند مستوى 6369.43 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 68.5 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار نفذت من خلال 2717 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بواقع 18.00 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز 12.8 نقطة، في المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بواقع 8.3 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 4.5 نقطة.

وسجل سعر سهم ورقية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.32% وصولا إلى سعر 271 فلسا تلاه سهم يونيكاب بنسبة 8.48% وصولا إلى سعر 43.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم مشاعر أعلى نسبة تراجع بواقع 16.08% وصولا إلى سعر 60 فلسا تلاه سهم البيت بنسبة 4.59% وصولا إلى سعر 52 فلسا. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.2 مليون سهم تلاه سهم أعيان بواقع 11.1 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم ميزان بواقع 879.1 ألف دينار.

خسائر في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط ترأسه قطاع البنوك، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1285.34 نقطة خاسرا بواقع 7.89 نقطة أو ما نسبته 0.61%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بواقع 25.97 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.01 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.46 نقطة، فيما استقرت بقية قطاعات السوق دون تغير عن اغلاقات الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 8.33% وصولا إلى سعر 0.130 دولار، في المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 6.47% وصولا إلى سعر 0.130 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 5.22% وصولا إلى سعر 0.109 دينار.

قطاع المال يقود السوق العمانية للتراجع

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغوط من القطاع المالي وسط تراجع السيولة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5006.69 نقطة فاقدا بواقع 16.8 نقطة أو ما نسبته 0.33%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.4 مليون سهم بقيمة488.9 ألف ريال نفذت من خلال 250 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 0.48%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.18% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وسجل سعر الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.16% وصولا إلى سعر 0.284 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بنسبة 1.43% إلى سعر 0.142 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بنك ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.70% وصولا إلى سعر 0.208 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 2.05% وصولا إلى سعر 0.143 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 368.7 ألف سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 314.5 ألف سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 145.9 مليون ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 43.5 ألف سهم.

محطة حمراء للسوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم وسط ضغط من قطاعاتها الثلاث، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.17% ليقفل عند مستوى 2125.8 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون دينار نفذت من خلال 1917 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.37% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم مصانع الأجواخ الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.43% وصولا إلى سعر 3.30 دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4.87% وصولا إلى سعر 0.86 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.95% وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سهم ارال بنسبة 4.76% وصولا إلى سعر 1.80 دينار.