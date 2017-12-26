عودة السياح الأوروبيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الحظر

الشارقة 24 - د ب أ:

عادت أفواج السياح الأوروبيين إلى موريتانيا، بعد عشر سنوات من الحظر لدواع أمنية، وإثر وضع الخارجية الفرنسية لمناطق واسعة من موريتانيا في المنطقة الحمراء الخطيرة التي يمنع على الفرنسيين زيارتها .

وقد حطت الأحد بمطار مدينة "أطار" عاصمة السياحة في الشمال الموريتاني أول رحلة سياحية تقل 147 سائحاً فرنسياً قادمة من باريس، معلنة بدء الموسم السياحي 2017/2018.

وينتظر وصول المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة، حيث يفضل الأوروبيون الطقس في محافظة آدرار شمال موريتانيا على الجليد والبرد القارس في أوروبا.

وأشرفت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس على استقبال الرحلة السياحية الأولى التي يشكل السياح الفرنسيون أغلبها .

وينتظر أن تعطي السياحة دفعاً قوياً للاقتصاد المحلي ولقطاع السياحة على وجه الخصوص، بعد معاناة استمرت لسنوات .

وكانت الشركات السياحية الفرنسية قد ألغت رحلاتها السياحية المنظمة إلى موريتانيا في 2008، عقب هجمات إرهابية شنها تنظيم القاعدة الإرهابي من معاقله في شمال مالي ضد مراكز للجيش الموريتاني واغتال سياحاً فرنسيين واختطف أجانب، من بينهم إسبان وإيطاليون، لكن الحكومة الموريتانية تقول إنها وضعت خطة أمنية لمنع وقوع هجمات على أراضيها، ولم تسجل أعمال إرهابية في البلاد منذ 2011.