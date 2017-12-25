مؤشرات الإثنين... تباين مؤشرات البورصات وسط حذر الشركات والمستثمرين

الشارقة 24:

أغلقت أسواق المنطقة تعاملاتها لجلسة الإثنين، على تباين وسط استمرار الترقب والحذر مع قرب انتهاء العام الجاري وبدء الشركات بالإعلان عن نتائجها وتوزيعاتها، حيث أقفل مؤشر سوق دبي على مكاسب بسيطة بلغت نسبتها 0.18% لتقفل عند مستوى 3355.00 نقطة وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات.

وتراجعت سوق السعودية بضغط من أغلبية القطاعات لمستوى 7146.37 نقطة بخسائر نسبتها 0.49%.

وحققت السوق الكويتية مكاسب هامشية وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات، حيث أقفلت عند مستوى 6344.77 نقطة بمكاسب نسبتها 0.03%.

أما السوق البحرينية فحققت مكاسب جيدة بدفع من ارتفاع قوي لقطاع البنوك، حيث ارتفعت بنسبة 0.57% لتقفل عند مستوى 1293.23 نقطة.

أما السوق العمانية فتراجعت بضغط من جميع قطاعاتها وعلى رأسها الصناعة إلى مستوى 5023.49 نقطة بخسائر نسبتها 0.62%.

فيما أقفلت السوق الأردنية أبوابها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

السوق الإقفال التغير دبي 3355.00 %0.18 السعودية 7146.37 %0.49 الكويت 6344.77 %0.03 البحرين 1293.23 %0.57 عٌمان 5023.49 %0.62 سالب

سوق دبي ترتفع وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات

ارتفعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وفي جلسة سيطرت عليها السلبية أغلبية فترة التعاملات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3355.00 نقطة بمكاسب بلغت بواقع 6.19 نقطة أو ما نسبته 0.18%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 308.1 مليون سهم بقيمة 386.7 مليون درهم نفذت من خلال 3604 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع المواصلات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.84% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.91%، في المقابل سجل قطاع الاتصالات اعلى نسبة تراجع بواقع 1.39% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.58%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولا الى سعر 1.12 درهم تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.38% وصولا الى سعر 1.37 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم الخليجي التجاري اعلى نسبة تراجع بواقع 9.93% وصولا الى سعر 1.36 درهم تلاه سهم ايفا بنسبة 5.30% وصولا الى سعر 0.375 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 93.2 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 62.2 مليون سهم. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بقيم التداولات بواقع 95.8 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 86.1 مليون درهم.

سوق السعودية تتراجع بضغط من أغلبية قطاعاتها

تراجعت سوق الأسهم السعودية بضغط من أغلبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات متواضعة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7146.37 نقطة خاسرا بواقع 35.09 نقط أو ما نسبته 0.49%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 166.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع لأسعار اسههم 121 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناديق العقارية المتداولة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.31% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.55%، في المقابل سجل قطاع المرافق العامة اعلى نسبة تراجع بواقع 4.32% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.37%.

وسجل سعر سهم جدوى اعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.34% وصولا الى سعر 10.58 ريال تلاه سهم الاندلس بنسبة 3.50% وصولا الى سعر 20.98 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الجوف اعلى نسبة تراجع بواقع 5.35% وصولا الى سعر 27.60 ريال تلاه سهم كهرباء السعودية بنسبة 4.92% وصولا الى سعر 19.90 ريال. واحتل سهم كيان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 31.7 مليون سهم بقيمة 406.2 مليون ريال تلاه في الحجم والقيمة سهم الانماء بواقع 20.4 مليون سهم بقمة 388 مليون ريال.

مكاسب هامشية للسوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية بشكل هامشي وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.11 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 6344.77 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 46.7 مليون سهم بقيمة 5.66 مليون دينار نفذت من خلال 2084 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقار بواقع 18.00 نقطة تلاه قطاع التامين بواقع 3.9 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 15.2 نقطة تلاه قطاع التكنولوجيا بواقع 11.3 نقطة.

وسجل سعر سهم ريم اعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.00% وصولا الى سعر 414 فلس تلاه سهم كمفيك بنسبة 19.5% وصولا الى سعر 239 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ورقية اعلى نسبة تراجع بواقع 15.38% وصولا الى سعر 231 فلس تلاه سهم الهلال بنسبة 8.24% وصولا الى سعر 156 دينار. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.3 مليون سهم تلاه سهم اجوان بواقع 8 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 931.7 ألف دينار تلاه سهم بيتك بواقع 684.1 الف دينار.

البنوك وراء ارتفاع السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية مدعومة من ارتفاع تفرد به قطاع البنوك، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1293.23 نقطة كاسبا بواقع 7.35 نقطة أو ما نسبته 0.57%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.26 مليون سهم بقيمة 1.38 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 39.12 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 3.31 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.34 نقطة، فيما استقرت بقية قطاعات السوق دون تغير عن اغلاقات الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.34% وصولا الى سعر 0.116 دينار تلاه سهم الاثمار القابضة بنسبة 9.09% وصولا الى سعر 0.120 دولار، في المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية اعلى نسبة تراجع بواقع 3.45% وصولا الى سعر 0.280 دولار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.83% وصولا الى سعر 0.113 دينار.

الصناعة تقود تراجعات السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية بضغوط من كافة القطاعات يتقدمهم قطاع الصناعة وسط سيولة قوية نتيجة للتعاملات القوية على سندات التنمية الحكومية، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5023.49 نقطة فاقدا بواقع 31.28 نقطة أو ما نسبته 0.62%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.33 مليون سهم بقيمة 27.7 مليون ريال نفذت من خلال 269 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.17% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28% تلاه قطاع المال بنسبة 0.18%.

وسجل سعر سندات التنمية الحكومية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10% وصولا الى سعر 103.095 ريال تلاه سهم المطاحن العمانية بنسبة 0.90% الى سعر 0.900 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ريسوت للإسمنت اعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولا الى سعر 0.72 ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 2.16% وصولا الى سعر 0.136 ريال. واحتل سهم بنك العز الإسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 904.3 ألف سهم تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 697.7 ألف سهم. واحتلت سندات التنمية الحكومية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 24.94 مليون ريال تلاه سهم ريسوت للإسمنت بواقع 215.4 ألف سهم.