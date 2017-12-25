المصرف المركزي يعلن التطورات النقدية والمصرفية خلال نوفمبر 2017

الشارقة 24 – وام:

انخفض عرض النقد " ن1 " بنسبة 0.3% من 492 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2017 إلى 490.3 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2017.

وأعلن المصرف المركزي في بيان له ارتفاع عرض النقد " ن2 " بنسبة 0.4% من 1244.1 مليار درهم نهاية أكتوبر 2017 إلى 1248.8 مليار درهم نهاية نوفمبر 2017.

كما ارتفع عرض النقد " ن3 " بنسبة 1.8% من 1467.3 مليار درهم نهاية أكتوبر 2017 إلى1494.3 مليار درهم نهاية نوفمبر 2017.

ويعزى الانخفاض في عرض النقد " ن1 " لانخفاض بمقدار 4.1 مليار درهم في الودائع النقدية في حين يرجع الارتفاع في " ن2 " إلى ارتفاع بمقدار 6.4 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، بينما يعزى الارتفاع في " ن3 " إلى ارتفاع عرض النقد " ن2 " وارتفاع بمقدار 22.3 مليار درهم في الودائع الحكومية على الرغم من الانخفاض في عرض النقد " ن1".

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 1.8% من 2639.1 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2017 إلى 2687 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر 2017.

كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1584 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017 إلى 1594.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2017.

خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 32 مليار درهم نتيجة لارتفاع بمقدار 25.8 مليار درهم في ودائع المقيمين وارتفاع بمقدار 6.2 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

يذكر أن "ن1" يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية " الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك" .. و"ن2" يشمل " ن1 " + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية" .. و"ن3" يشمل " ن2 " + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك لدى المصرف المركزي.