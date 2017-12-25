البنك العربي المتحد يطلق حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع "الصحة ووقاية المجتمع"

الشارقة 24:



قام البنك العربي المتحد، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، بإطلاق حملة للتبرع بالدم، تفاعلاً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2018 "عام زايد".



شهدت الحملة التي أطلقها البنك العربي المتحد، مؤخراً، إقبالاً كبيراً من الموظفين، عززه مشاركة العملاء الذين تصادف وجودهم في البنك، والذين تسابقوا جميعاً إلى التبرع بالدم تجاوباً منهم مع الحملة وأهدافها، ورغبةً منهم في دعم كل أشكال التواصل مع المجتمع وتقديم الدعم الإنساني الممكن، وهو ما أثمر عن جمع أكثر من 60 وحدة دم تم التبرع بها لبنك الدم.



وقالت صفية المطروشي مدير إدارة تنمية وتوظيف الموارد البشرية في البنك العربي المتحد، إن الحملة التي نظمها البنك بتوجيهات سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، تأتي ضمن سلسلة فعاليات المسؤولية الاجتماعية للبنك بمناسبة "عام زايد"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الموظفين حول أهمية المشاركة بشكل فعّال في القضايا المجتمعية وتأصيل روح المواطنة والانتماء لديهم، وتأكيداً من البنك على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكاً نبيلاً ومبادرة إنسانية يحتاج إليها الكثير.



وأضافت المطروشي: "أننا نحرص دائماً على أن نكون في مقدمة الصفوف عندما يتعلق الأمر بخدمة المجتمع، ونزداد حرصاً على ذلك عندما يرتبط الأمر بحياة الإنسان، فقطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض، لذلك تجاوب كافة موظفينا وعملائنا مع الحملة".



وأعربت عن سعادتها بهذه الحملة، في ظل احتياج الكثير من المرضى إلى الدم، حيث تجمع بين مزايا الخير والصحة العامة، مؤكدة أن البنك العربي المتحد يسعى دائما إلى تبني المبادرات الاجتماعية التي تعكس قيمه ورسالته، المنبثقة عن أهدافه وخططه الاستراتيجية.