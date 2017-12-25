"تخطيط الشارقة" تجتاز التدقيق النهائي لشهادة الأيزو للأنظمة الإدارية المتكاملة

الشارقة 24:

نجحت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، مؤخراً، من اجتياز التدقيق الثالث والنهائي لشهادة الأيزو 9001والأيزو 14001، OHSAS 18001 الخاصة بتطبيق الأنظمة الإدارية المتكاملة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وأكد سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي يؤكد حرص الدائرة على تطبيق معايير الإدارة المتميزة بكافة أشكالها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة للوصول إلى بيئة عمرانية مثلى، وحرصها على نشر ثقافة التميز والجودة والتحسين المستمر على مختلف إدارات وأفرع الدائرة.

وثمن سعادة رئيس الدائرة جهود فريق العمل المشارك في عمليات التدقيق والمراجعة برئاسة الأستاذة فاطمة الحصان رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي ومنسقي الإدارات والفريق المساعد، لما بذلوه من مجهودات متميزة وكثيرة أسهمت في اجتياز التدقيق النهائي لشهادات الأيزو في الأنظمة الإدارية المتكاملة.

وأوضح سعادته أن الدائرة استطاعت خلال العامين الماضيين من تطبيق نظام إدارة الجودة الأيزو 9001 بنجاح كبير وتمكنت من خلاله تحقيق المتطلبات الخاصة بتقديم خدمات جيدة تلبي رضا المتعاملين، مبيناً أن تطبيق هذا النظام مكن الدائرة من التعرف على مدى قوتها ومجالات التحسين في أدائها، إضافة إلى احتوائه على التدابير اللازمة للتقييم وأسس التحسين المستمر ونظام معالجة الأخطاء وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ العمليات، مما أدي إلى زيادة ثقة المتعاملين في أداء وخدمات الدائرة.



وأشار سعادته إلى أن موظفي الدائرة مسؤولون عن جودة عملهم ولهم أدوار أساسية ومحددة ضمن نظام إدارة الجودة يُمكنهم من معرفة وتطبيق متطلبات إجراءات ضبط الوثائق والسجلات ومعرفة وفهم متطلبات وتوقعات المتعاملين المعنيين بالخدمات التي يتم تقديمها، والتعرف على سياسة الجودة بالدائرة وفهم أهداف الجودة لوحداتهم التنظيمية ودورهم في تحقيق مستهدفاتها.

ومن جهتها، أشارت فاطمة الحصان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي أن الدائرة استطاعت من خلال تطبيق أنظمة الأيزو 9001 – 14001 – 18001 أن تحقق تميزاً كبيراً في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين المستهدفين، كما تمكنت الدائرة منذ تطبيق أنظمة الأيزو في الخدمات الإدارية المتكاملة أن تلبي رضا العملاء وأن تتجه دوماً إلى التطوير في تقديم الخدمات عبر المعالجة المستمرة للنظام وتحديث عمليات تطوير الخدمة بما يتوافق وتطور مستهدفات العملاء والتغير في الأنظمة والجهات المرتبطة بنظام تقديم الخدمات بالدائرة.

وأشارت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي أن نظام إدارة الجودة الأيزو ISO 9001 يهدف إلى تحقيق المتطلبات التي تضمن جودة الخدمة بما يلبي رضا العميل.

وأضافت أن تطبيق نظام إدارة البيئية الأيزو 14001 يهدف إلى المحافظة على البيئة نتيجة تطبيق المعايير الآمنة وتحسين صورة الدائرة مما يزيد من سمعتها الحسنة وتحويل المواد ذات السمعة البيئية السيئة إلى مواد مفيدة وتجنيب المتعاملين المخاطر البيئية والاستغلال الأمثل للمواد الخام والخدمات، إضافة إلى تخفيف ضغوط القوانين البيئية وتحسن الأداء البيئي من خلال تقليص معدل الانبعاثات للهواء والتخلي عن النفايات المضرة بالبيئة وزيادة الوعي البيئي لدى العاملين وتعريفهم بالمتطلبات القانونية والمساهمة في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري وثقب طبقة الأوزون التي أصبحت تهدد مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الأسس الداعمة لتلك الجهود.

وتطرقت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى فوائد تطبيق نظام OHSAS 18001 والذي يهدف إلى يهدف إلى وقاية مقومات الإنتاج البشرية من الأضرار الناجمة عن مخاطـر العمل بمنع تعرضها إلى الحوادث والإصابات أو الأمراض المهنة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تهيئ بيئة العمل الآمنة بالوقـاية من المخاطر وتعمل على خفض التكلفة عن طريق توفير المبالغ التي تنفق في علاج المصابين وتدريب من حل محلهم، فضلاً عن توفير الوقت الضائع نتيجة للحوادث والإصابات والتوافق مع المعايير والقوانين المحلية وتقليل احتمال حدوث المخاطر والتطور في المفاهيم من مجرد المراقبة الخارجية للتوافق مع اللوائح والقوانين إلى ضمان التوافق الذاتي مع القوانين والتحسين المستمر.