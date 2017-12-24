مؤشرات الأحد... الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء البحرينية والأردنية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد باستثناء السوق البحرينية، التي ارتفعت بنسبة 0.37% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1285.88 نقطة بدعم من قطاعي الاستثمار والخدمات.

والسوق الأردنية حيث ارتفعت بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 2129.33 نقطة بدعم من قطاع المال.

وفي المقابل تراجعت الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق الكويتية لتسجل تراجعاً بنسبة 1.11% لتقفل عند النقطة 6342.66 وسط ضغط قاده قطاع صناعية.

تلتها سوق دبي حيث سجلت تراجعاً بنسبة 0.48% بضغط ترأسه قطاع النقل ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3348.81 نقطة.

أما السوق السعودية فتراجعت بنسبة 0.39% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7181.46 نقطة وسط ضغط ترأسه قطاع المرافق العامة.

وأخيراً تراجعت السوق العمانية بنسبة 0.17% بضغط من قطاعي الخدمات والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5054.77 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3348.81 0.48 %سالب السعودية 7181.46 0.39 %سالب الكويت 6342.66 1.11 %سالب البحرين 1285.88 0.37 % عمان 5054.77 0.17 % سالب الأردن 2129.33 0.02 %

مؤشر سوق دبي يتراجع

أغلقت سوق دبي على تراجع وسط تراجع في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث اقفل مؤشرها العام عند النقطة 3348.81 خاسرا بواقع 16.28 نقطة أو ما نسبته 0.48%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123.4 مليون سهم بقيمة 181 مليون درهم نفذت من خلال 2107 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.81% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.17% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.04% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.03%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.12% وصولاً الى سعر 1.04 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.72% ليقفل عند سعر 1.51 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة تراجع بواقع 5.35% وصولاً الى سعر 4.07 درهم تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 3.40% وصولاً إلى سعر 0.625 درهم.

واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الاول بحجم التداولات بواقع 40.6 مليون درهم تلاه سهم بنك دبي الاسلامي بواقع 20.8 مليون درهم. واحتل سهم مصرف السلام البحرين لمركز الاول بقيم التداولات بواقع 40.1 مليون سهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 11.4 مليون سهم.

سوق السعودية تواصل تراجعها

تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7181.46 نقطة خاسرا بواقع 28.25 نقطة أو ما نسبته 0.39%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 150.4 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 94 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.80% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.68%، وفي المقابل كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.66% تلاه قطاع الأدوية وقطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.80%.

وسجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولاً الى سعر 21.00 ريال تلاه سهم الجوف بنسبة 9.75% وصولاً الى سعر 29.15 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.81% وصولاً الى سعر 46.75 ريال تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 3.10% وصولاً الى سعر 7.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الاول بحجم التداولات بواقع 29.2 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 11.4 مليون سهم. كما واحتل سهم دار الأركان المركز الاول بقيم التداولات بواقع 381.1 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 306.6 مليون ريال.

خسائر في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم وتراجع قيم وأحجام التداول، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بواقع 71.06 نقطة أو ما نسبته 1.11% ليقفل عند مستوى 6342.66 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 44.1 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2070 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 17.4% تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 10% وفي المقابل كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 70.4% تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 20.3%.

واحتل سهم فنادق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً الى سعر 0.210 دينار تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 16.02% وصولاً الى سعر 0.021 دينار، في المقابل سجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً الى سعر 0.880 دينار تلاه سهم آفاق بنسبة 18.1% وصولاً الى سعر 0.095 دينار. واحتل سهم صناعات المركز الاول بحجم التداولات بواقع 7.8 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 4.5 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الاول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.3 مليون دينار.

أرباح جيدة في السوق البحرينية

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من قطاعي الاستثمار والخدمات، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1285.88 نقطة رابحا بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.37%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 1 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 13.69 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 13.46 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.26 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88% وصولاً الى سعر 0.945 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 2.00% ليصل الى مستوى 0.204 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.51% وصولاً الى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.74% ليصل الى مستوى 0.670 دولار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الاول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.2 مليون سهم.

قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق العمانية

أغلقت السوق العمانية على تراجع بعد ضغط من قطاعي الخدمات والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.56 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 5054.77 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 989.6 ألف ريال نفذت من خلال 248 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58% تلاه قطاع المال بنسبة 0.14%.

وسجل سعر سهم بنك العز الاسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.61% وصولاً الى سعر 0.063 ريال تلاه سهم بنك اتش اس بي سي عمان بنسبة 1.59% وصولاً الى سعر 0.128 ريال، في المقابل سجل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار على نسبة تراجع بواقع 6.67% وصولاً الى سعر 0.084 ريال تلاه سهم مؤسسة خدمات الموانئ بنسبة 2.19% وصولاً الى سعر 0.179 ريال. واحتل سهم البنك الوطني العماني المركز الاول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى واقع 920.4 ألف سهم. واحتل سهم البنك الوطني العمانية المركز الاول بقيم التداولات بواقع 202.9 ألف ريال تلاه سهم أريدو بواقع 169.1 ألف ريال.

ارتفاع هامشي في السوق الأردنية

ارتفعت السوق الأردنية وسط ضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.02% ليقفل عند مستوى 2129.33 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون دينار نفذت من خلال 1775 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.46%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.31% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%.

وسجل سعر سهم البنك العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.01% وصولاً الى سعر 5.70 دينار تلاه سهم الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 3.12% وصولاً الى سعر 0.99 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ارال أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35% وصولاً الى سعر 1.89 دينار تلاه سهم الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.66% وصولاً الى سعر 0.14 دينار.