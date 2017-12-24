المنطقة الحرة لمطار الشارقة تعرف المستثمرين بكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24:

عـقـدت هـيـئـة الـمـنطقة الـحـرة بمطار الشارقة الدولي، نـدوة للمـسـتثمرين والشركات العاملة في المنطقة حول ضريبة القيمة المضافة لتعريفهم بقوانين تطبيقها والتي ستكون سارية اعتباراً مـن مطلع يـنـايـر المقبل، حيث قـدم الـمـكـتـب الاستشاري الـمـكـلـف مـن قـبـل الـهـيـئـة رؤى حـول الـسـمـات الـتـطـبـيـقـيـة لـلـقـانـون الـجـديـد، إذ تضمنت الندوة مقدمة عن ضريبة القيمة المضافة والهيكل القانوني لنظام الضريبة في الإمارات.

كما تناولت الندوة عرض آليات ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الضريبية، وشهدت الندوة العديد من المداخلات والأسئلة والتي أجاب عليها المحاضرون، كما أكد الحضور من مستثمري الهيئة أهمية الندوة ودورها التعريفي والتثقيفي.

وقال سـعـود سالم الـمـزروعـي مـديـر هـيـئة الـمـنـطـقـة الـحـرة لـمـطـار الـشـارقـة الـدولـي والمنطقة الحرة بالحمرية إن هذا اللقاء جاء ليـجـسـد شـفـافـيـة الـمـنـطـقـة فـي الـتـفـاعـل مـع الـمـسـتـجـدات الاقتصادية، ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الهيئة على مساعدة الشركات العاملة لدينا على تكوين صورة واضحة عن ضريبة القيمة المضافة والأنشطة المتعلقة بها، وكيفية استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية.

وأضاف بقوله "إن هذا النوع من اللقاءات يساعد في تمكين شركات المنطقة الحرة من الاستعداد وتجهيز المتطلبات اللازمة لنظام ضريبة القيمة المضافة، والاستعداد لإجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، كـمـا دعـا الـمـزروعـي الـشـركـات إلـى ضـرورة الامتثال لـلـقـانـون الـضـريـبـي وتـنـفـيـذ جـمـيـع الإجـراءات فـي الـوقـت الـمـنـاسـب.

وقد حضر الندوة التي عقدت في نادي الشارقة للجولف والرماية جمهور غفير من المستثمرين وممثلي الشركات العاملة في حرة مطار الشارقة، بالإضافة لعدد من المدراء والمسؤولين من هيئة المنطقة الحرة.