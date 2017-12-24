"الشارقة للتطوير" يحدد مواعيد اختبارات برنامج "الشارقة للقادة 2018"

الشارقة 24:

أعلن منتدى الشارقة للتطوير التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن تحديد المواعيد النهائية لاختبارات المتقدمين لبرنامج الشارقة للقادة لعام 2018، وذلك تمهيداً للإعلان عن المؤهلين للالتحاق بالبرنامج الهادف إلى تطوير إمكانيات الكوادر الوطنية الشابة.

وكانت نسخة البرنامج لهذا العام قد شهدت إقبالاً واسعاً من الكوادر الشابة، حيث وصل عدد المتقدمين الراغبين بالمشاركة في فعالياتها إلى 107 شاباً مواطناً ومقيماً، ممن حرصوا على تقديم أوراقهم للمشاركة في البرنامج.

وقد تم تحديد المواعيد لخوض الاختبارات التي ستقام في مبنى إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في الشارقة، حيث تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، حيث جرت اختبارات المجموعة الأولى الأحد 24 ديسمبر الجاري، فيما الثانية والثالثة سيجري اختبارها يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف اختيار 30 مشاركاً ومشاركة لدخول البرنامج، وجميعهم يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمحلية والجهات الخاصة من القوى العاملة الوطنية الناجحة في المجالات كافة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين: "ما شهدته نسخة برنامج الشارقة للقادة لهذا العام من اقبال واسع، إنما يدل على مدى التأثير الذي أحدثه البرنامج على أرض الواقع". وأوضح إن الاقبال على البرنامج، يعزز من توجهات منتدى الشارقة للتطوير، الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية، باعتبارها موارد مهمة. قائلاً: "ان كافة المرشحين للبرنامج يمثلون فرصة لتطوير الأجيال المقبلة من القادة الشباب القادرين على تحمل المسؤولية".

ولفت البلوشي، إلى أن عدد المرشحين لنسخة البرنامج لهذا العام قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 25% مقارنة مع نسخة البرنامج الماضية والتي وصل عدد المتقدمون لها إلى 75 شاباً وشابة من المواطنين والمقيمين.

وأشار البلوشي إلى أن برنامج الشارقة للقادة، من شأنه أن يتيح للشباب فرص تدريبية مختلفة تصل فترتها إلى قرابة 6 أشهر متواصلة. وقال: "خلال هذه الفترة سيتم تمكين المشاركين في البرنامج من طرح مشاريع تعكس مدى رغبتهم في النجاح، وقدرتهم على الابتكار في سوق العمل، وتحقيق طموحاتهم برؤى ابتكارية وابداعية، قادرة على إحداث نقلة نوعية في كافة القطاعات التي يمثلونها".

وبين أنه تم اختيار المرشحين وفق معايير محددة أشرفت عليها الجامعة الأميركية في الشارقة وكلية انسياد لإدارة الأعمال بالتعاون مع منتدى الشارقة للتطوير، مشيداً في الوقت نفسه، بالشراكة التي عقدها البرنامج مع هذه الجهات وعدد من المؤسسات الأخرى داخل الإمارات وخارجها.