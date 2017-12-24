دخول 121.8 ألف سعودي وسعودية سوق العمل منذ مطلع 2017

الشارقة 24 – وام:

قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل في تصريح يوم السبت، إن البيانات تشير إلى أن 121.766 ألف سعودي وسعودية دخلوا سوق العمل منذ بداية 2017 وحتى 15 ديسمبر الجاري، وأنه خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس الماضي خرج 3201 من السعوديين من سوق العمل.

وأكد أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة في شهر سبتمبر الماضي، ساهمت في تحسين وتطوير سوق العمل وتمكين السعوديين والسعوديات ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومنتجة، مبيناً أن المبادرات تشمل برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وتنظيم العمل عن بعد وتنظيم العمل الحر وبرنامج التوطين في المناطق، بالإضافة إلى حملة تصحيح الأنشطة وإطلاق وتطوير برنامج نطاقات وبرنامج العمل الجزئي.

وأضاف المتحدث، أن أعداد المنضمين إلى السوق وصل في شهر سبتمبر الماضي إلى 28,154 ألف سعودي وسعودية، بينما بلغت أعدادهم في شهر أكتوبر 48,471 ألف شاب وشابة وفي شهر نوفمبر وصلت أعدادهم إلى 36,062 ألفا.