"حمرية الشارقة" توقع اتفاقية شراكة مع شركة عالمية للنشر

الشارقة 24 – وام:

أبرمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج للنشر ومقرها هيوستن، إحدى كبريات الشركات الإعلامية المستقلة في العالم التي تخدم صناعة الطاقة العالمية مع محتوى عالي الجودة موجه للمديرين التنفيذيين وصناع القرار في صناعة النفط والغاز.

وقع الاتفاقية كل من سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وأندي مكدويل نائب رئيس شركة الخليج للنشر، بحضور راكيش رانجان مدير التطوير التنفيذي في حرة الحمرية وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وأعرب المزروعي، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع واحدة من أكبر شركات النشر العالمية المستقلة التي تخدم صناعة الطاقة العالمية مع محتوى عالي الجودة وقال "نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركة الخليج للعمل سوياً نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل بأن نصبح من أكبر المراكز الجاذبة والمعروفة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم ".

وستقوم شركة الخليج بنشر تقرير خاص عن المنطقة الحرة بالحمرية يستعرض مكانتها في قطاعات البتروكيماويات ووحدات التخزين والنفط والغاز، وسيتم توزيع هذا التقرير مع مطبوعات الشركة ومجلاتها الرائدة والمتخصصة على مدار العام في مجال "معالجة المواد الهيدروكربونية وخطوط وأنابيب الغاز، ومعالجة النفط " خلال العام.

كما سيتم توزيعها على أكثر من مائة ألف قارئ في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي ستحصل عليها الشركات العاملة في هذا القطاع في حرة الحمرية من خلال هذه الشراكة.

كما تستضيف المنطقة الحرة بالحمرية، ملتقى عملية التخطيط الاستراتيجي في مطلع العام المقبل بالتعاون مع شركة الخليج والمستثمرين العاملين في قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز، وذلك بهدف تحسين وتوسيع نطاق الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز المعرفة بها على المستوى العالمي.