اقتصادية الشارقة تراقب الأسواق منعاً لأي استغلال لضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24:

قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة ووفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة للوصول إلى الريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، تحرص الدائرة دائماً على تبني الخطة الميدانية الشاملة والمنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، ويقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، وذلك للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق ولنشر الوعي بين التجار والمستهلكين ومكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض.



وأشار إلى أن الدائرة ومن خلال هذه الحملات ستقوم بالتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، وخاصة فيما يخص الفاتورة الضريبية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هناك نحو 12 معياراً يجب توافرها إلزامياً في أي فاتورة ضريبية، و5 معايير للفاتورة المبسطة، على أن تتضمن بصورة أساسية على وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، وسعر كل وحدة من سلعة أو خدمة، والكمية والحجم الذي يتم توريده، ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.

وأكد على أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أوعدم التزام التجار بالقوانين المنصوصة، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم : 80080000 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك في الشارقة: www.shjconsumer.ae.

كما أكد أنه يجب على جميع المستثمرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ضرورة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل نهاية العام الحالي 2017 وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، حيث أن الدائرة ستكثف جهودها الرقابية وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.