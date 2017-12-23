النفط يصعد في تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد

الشارقة 24 – رويترز:



صعدت أسعار النفط في تعاملات خفيفة يوم الجمعة، لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015 مدعومة بتعهدات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجياً.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 35 سنتاً لتبلغ عند التسوية 65.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2015.



وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً لتغلق عند 58.47 دولار للبرميل.



وعلى مدى الشهرين الماضيين لامس الخام الأميركي أيضاً مستويات لم يشهدها منذ منتصف 2015 .



وتعافت أسعار النفط في الاثني عشر شهرا الماضية بدعم من تخفيضات في انتاج الخام تنفذها أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، وهو ما يساعد في تقليل الفائض بالمخزونات العالمية.