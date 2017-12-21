السعودية تصرف الدفعة الأولى من الدعم لمواطنيها بقيمة ملياري ريال

الشارقة 24 – وام:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أول دفعة من أول برنامج دعم نقدي للمواطنين "حساب المواطن" بقيمة ملياري ريال بهدف تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص في هذا الشأن، "إنه تم اليوم إيداع الدفعة الأولى من قيمة دعم "حساب المواطن" للمستحقين عن شهر ديسمبر بقيمة ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج وحصول 50 % من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، موضحاً أن الدفعة شملت قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل بإجمالي 10.6 مليون مستفيد".

وأوضح أن برنامج "حساب المواطن" يهدف لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

جدير بالذكر، أن "حساب المواطن" برنامج أقرته الحكومة السعودية ويستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين السعوديين والذين سيمنحون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

ومن المقرر أن ترفع الحكومة السعودية أسعار الكهرباء اعتباراً من مطلع العام المقبل علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% مطلع 2018.

وقال مدير البرنامج المهندس علي راجحي، إن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر يناير المقبل وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 16 ديسمبر الجاري وسيكون يوم صرف الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم".