مؤشرات الخميس... الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "البحرينية" و"الكويتية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، باستثناء السوق البحرينية التي ارتفعت بنسبة 1.24% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1281.10 نقطة بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات.

والسوق الكويتية لتسجل ارتفاعاً بنسبة 0.46% لتقفل عند النقطة 6413.72 وسط دعم قاده قطاع صناعية.

وفي المقابل تراجعت الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق الأردنية حيث تراجعت بنسبة 0.23% لتقفل عند مستوى 2128.97 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

تلتها سوق دبي حيث سجلت تراجعاً بنسبة 0.14% بدعم ترأسه قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3365.09 نقطة.

والسوق السعودية التي تراجعت بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7209.71 نقطة وسط ضغط ترأسه قطاع المرافق العامة.

وأخيراً تراجعت السوق العمانية بنسبة 0.01% بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5063.33 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3365.09 0.14 % سالب السعودية 7209.71 0.04 % سالب الكويت 6413.72 0.46 % البحرين 1281.10 1.24 % عمان 5063.33 0.13 % سالب الأردن 2128.97 0.23 % سالب

محطة حمراء لسوق دبي

أغلقت سوق دبي على تراجع وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث أقفل مؤشرها العام عند النقطة 3365.09 خاسراً بواقع 4.46 نقطة أو ما نسبته 0.14%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 420.8 مليون سهم بقيمة 482.5 مليون درهم نفذت من خلال 3093 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.94% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.90% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.77%.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.84% صولا الى سعر 1.47 درهم تلاه سهم مصرف الامارات الاسلامي بنسبة 12.94% ليقفل عند سعر 9.60 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45% وصولاً الى سعر 0.560 درهم تلاه سهم مجموعة إعمار مولز بنسبة 2.35% وصولاً الى سعر 2.08 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الاول بحجم التداولات بواقع 239.8 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 46.2 مليون درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية لمركز الاول بقيم التداولات بواقع 271.5 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 98.9 مليون سهم.

تراجع هامشي في السوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7209.71 نقطة خاسرا بواقع 2.91 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 167.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 82 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 93 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات التجارة والمهنية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.10% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.63%، وفي المقابل كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.21% تلاه قطاع الأدوية وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17%.

وسجل سعر سهم اسمنت تبوك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً الى سعر 14.56 ريال تلاه سهم بترو رابغ بنسبة 6.59% وصولاً الى سعر 16.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة تراجع بواقع 3.05% وصولاً الى سعر 29.60 ريال تلاه سهم الطيار بنسبة 2.41% وصولاً الى سعر 27.10 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الاول بحجم التداولات بواقع 20.8 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 20.2 مليون سهم. كما واحتل سهم سابك المركز الاول بقيم التداولات بواقع 422.7 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 398.1 مليون ريال

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم وارتفاع قيم وأحجام التداول، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بواقع 29.24 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 6413.72 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 58 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون دينار نفذت من خلال 2830 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 25.3% تلاه قطاع عقار بنسبة 9.9% وفي المقابل كان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 15% تلاه قطاع مواد اساسية بنسبة 11.4%.

واحتل سهم النخيل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً الى سعر 0.084 دينار تلاه سهم ريم بنسبة 19.79% وصولاً الى سعر 0.345 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ورقية أعلى نسبة تراجع بواقع 14.68% وصولاً الى سعر 0.250 دينار تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 14.62% وصولاً الى سعر 0.0181 دينار. واحتل سهم زين المركز الاول بحجم التداولات بواقع 8.7 مليون سهم تلاه سهم إنوفيست بواقع 8.5 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الاول بقيم التداولات بواقع 3.7 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 2.4 مليون دينار.

أرباح ملحوظة في السوق البحرينية

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم قاده قطاع البنوك التجارية، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1281.10 نقطة رابحا بواقع 15.69 نقطة أو ما نسبته 1.24%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 700 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 45.58 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 9.82 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.69 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.55% وصولاً الى سعر 0.127 دينار تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 7.14% ليصل الى مستوى 0.105 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.30% وصولاً إلى سعر 0.425 دولار تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.29% ليصل الى مستوى 0.765 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الاول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1.6 مليون سهم.

السوق العمانية تواصل تراجعها

أغلقت السوق العمانية على تراجع بعد ضغط من قطاعي الخدمات والصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.57 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 5063.33 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 934.8 ألف ريال نفذت من خلال 329 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 26 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 0.14%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.19% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم المطاحن العمانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.29% وصولاً الى سعر 0.892 ريال تلاه سهم الرؤية للتأمين بنسبة 2.05% وصولاً الى سعر 0.149 ريال، في المقابل سجل سهم بنك ظفار حق أفضلية على نسبة تراجع بواقع 61.54% وصولاً الى سعر 0.005 ريال تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 2.78% وصولاً الى سعر 0.140 ريال. واحتل سهم بنك ظفار حق أفضلية المركز الاول بحجم التداولات بواقع 1.09 مليون سهم تلاه سهم بنك بصحار واقع 582.1 ألف سهم. واحتل سهم التأمين الأهلية المركز الاول بقيم التداولات بواقع 90.1 ألف ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 89 ألف ريال.

السوق الأردنية تستمر في تراجعها

تراجعت السوق الأردنية وسط ضغط من قطاعاتها الثلاث، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.23% ليقفل عند مستوى 2128.97 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار نفذت من خلال 2008 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.36% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.25% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً الى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الفنادق والسياحة الأردنية بنسبة 7.49% وصولاً الى سعر 4.59 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الاسكانية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.81% وصولاً الى سعر 0.82 دينار تلاه سهم إعمار بنسبة 5.26% وصولاً الى سعر 0.18 دينار.