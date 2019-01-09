كولومبيا تحتفل بمهرجان الأبيض والأسود السنوي

الشارقة 24 – رويترز:

احتفلت كولومبيا، هذا الأسبوع، بمهرجانها السنوي الأبيض والأسود، الذي يستقي فكرته من مزيج من ثقافات الإنديز والأمازون ومنطقة المحيط الهادي، ويرتدي خلاله المشاركون، ملابس تجمع بين اللونين الأبيض والأسود وألوان أخرى .

الاحتفال الذي استمر يومين، أقيم بمدينة باستو بجنوب غرب البلاد، وارتدى فيه المشاركون أزياء احتفالية، ووضعوا على رؤوسهم العديد من أقنعة الحيوانات الضخمة، وقدموا عروضاً راقصة متنوعة.

وخلال هذا المهرجان، يرتدي المشاركون ملابس تجمع بين اللونين الأبيض والأسود وألوان أخرى، ترمز إلى الوحدة والمساواة، وتحتفي بالتنوع العرقي والثقافي.

وأكد أحد المشاركين ويدعى فرانكلين ميلو، أن المهرجان يكرم الكولومبيين المنحدرين من أصول إفريقية، والذين نقلوا عاداتهم وديانتهم وموسيقاهم إلى أميركا الجنوبية، والتي اختلطت مع العادات والثقافة الكولومبية.

وفي عام 2009، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، مهرجان الأبيض والأسود في كولومبيا، على قائمتها للتراث غير المادي.