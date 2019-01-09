سفيرة مصر بالهند: الشارقة تعيش واقعاً ثقافياً مزدهراً

الشارقة 24:

وجهت الدكتورة هبة المراسي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الهند، تهنئة لإمارة الشارقة، بمناسبة اختيارها ضيف شرف الدورة الـ27، من معرض نيودلهي الدولي للكتاب.

وأكدت المراسي، خلال زيارتها لجناح الإمارة المشارك في المعرض، أن إمارة الشارقة تعيش واقعاً ثقافياً ومعرفياً مزدهراً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، متمنية أن تتجسد تجربتها، في عدد من البلدان العربية والعالمية.

وعبّرت المراسي، عن أمنياتها بدوام النجاح لإمارة الشارقة، في مشاركاتها الثقافية الخارجية، لافتة إلى أن مشاركة الشارقة، خلال الشهر الجاري في الدورة 50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تمثّل مشهداً جديداً من مشاهد التعاون المشترك بين إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية، على الصعيدين الثقافي والأدبي.

وتجولت المراسي، بعد تسلمها النسخة العربية من كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة "سرد الذات"، على منصات المؤسسات الثقافية والمعرفية المشاركة ضمن جناح الشارقة، واطلعت على جهودها، في تعزيز ثقافة القراءة، والنهوض بواقع الترجمة، وكتاب الطفل العربي.