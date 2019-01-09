"الناشرين الإماراتيين" تعرض تجربتها في البرازيل لزوار "نيودلهي للكتاب"

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ27، من معرض نيودلهي للكتاب، نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين، مساء الثلاثاء، جلسة حوارية، لتعريف ضيوف المعرض والناشرين الهنود والأجانب، بتجربة الجمعية في معرض ساو باولو الدولي للكتاب، حيث حلت الشارقة ضيف شرف دورته، التي انعقدت العام الماضي.

وشارك في الجلسة، التي أدارتها روان دباس مدير العلاقات الدولية في الجمعية، علي الشعالي نائب رئيس الجمعية ومؤسس دار الهدهد للنشر والتوزيع، وتامر سعيد مدير عام مجموعة كلمات.

وأشاد المشاركان، بدور جمعية الناشرين الإماراتيين، في تعزيز الروابط بين الناشر الإماراتي، ودور النشر العالمية، عبر سلسلة اللقاءات، التي تنظمها الجمعية بين الطرفين، على هامش المحافل الثقافية الدولية.

وأكد تامر سعيد، أن تجربة المجموعة في ساو باولو، أثرت معرفتها بسوق النشر اللاتيني بشكل عام، وبآليات عمله ومتطلباته والمعايير التي يعتمدها للنشر والتوزيع، وتابع أن المجموعة بدأت التحضير لزيارة ساو باولو قبل سنتين من مشاركتها في الدورة الأخيرة من معرض الكتاب، ونظمت عدة زيارات للبرازيل، ما أسهم في إنجاح لقاءات بيع وشراء الحقوق مع الناشرين البرازيليين، كما مهد المعرض الطريق للتعرف على أبرز العناوين المطروحة خاصةً في مجال كتب الأطفال، التي لا تزال تشكل نسبة كبيرة من حجم نشاطات دار كلمات للنشر والتوزيع.

وأشار سعيد، إلى أهمية اللقاءات المباشرة، بين أصحاب دور النشر الإماراتيين في بناء الثقة وتسريع جهود التعاون الفعّال مع الناشرين البرازيليين، وأضاف أن ما ننجزه في نصف ساعة من اللقاء المباشر مع الناشرين الدوليين، قد يحتاج إلى سنوات طويلة لإنجازه من خلال المراسلات الإلكترونية.

وأوضح سعيد، أن العدد الكبير للجالية العربية في البرازيل، لعب دوراً محورياً في إنجاح التجربة المميزة للناشرين الإماراتيين مع دور النشر البرازيلية، وذلك بسبب الطلب الكبير من العرب في البرازيل، على الكتب العربية أو المترجمة من العربية.

وحول وجه الشبه بين الثقافتين الهندية والإماراتية، أكد تامر سعيد، أن الهند تتكون من ولايات كثيرة لكل منها خصوصيتها الثقافية واللغوية، وتنسجم مع مثيلاتها في إطار تاريخي وطني مشترك يشكل ملامح الأمة الواحدة، وهذا يشبه الحالة العربية التي تتشكل من دول مختلفة تتسم كل منها بخصوصية ثقافية، وتجتمع تحت مظلة واحدة تتحد في الكثير من القواسم المشتركة.

وأكد سعيد، أن هذا الشبه الذي يثري الإنتاج الأدبي في الثقافتين، سيؤسس لمرحلة جديدة من تبادل الكتب وترجمتها من الهندية إلى العربية وبالعكس.

وحول تحديات قطاع نشر كتب الأطفال في العالم العربي، أشار سعيد إلى أننا نحتاج إلى حركة نقدية مختصة بكتب الأطفال تتشكل من أكاديميين وخبراء وكتاب كبار، وتسترشد بمنهج علمي قائم على فهم احتياجات الطفل والأسرة العربية.

وأوضح أن تنشيط حركة نقد كتب الأطفال، سيساهم في تعريف المجتمعات المحلية بالمحتوى والعناوين المميزة، كما سيعزز من الطلب على كتب الطفل العربية، حيث يلجأ الناشرون اليوم إلى متابعة نقاد الكتب وتقييمهم لها، لتحديد خياراتهم من العناوين التي يريدون نشرها.

بدوره، تطرق علي الشعالي إلى تجربته الخاصة في أميركا اللاتينية، من خلال معرض ساو باولو للكتاب، وأوضح أنها ساعدته على التعرف بسوق النشر البرازيلي، وسهلت عليه عملية انتقاء العناوين، التي يريد نشرها وخاصةً كتب الأطفال.

وذكر أن تجربة البرازيل، أتاحت المجال أمام الناشر الإماراتي، لإثراء منشوراته والمساهمة في تنويع العناوين والمحتوى الذي يقدم للطفل في الإمارات والمنطقة العربية، وشدد على أهمية عدم تكرار العناوين والمواضيع نفسها للأطفال، لما له من ضرر على مخيلتهم وثقافتهم في المستقبل.

وأكد الشعالي، أن ناشر كتب الأطفال يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الأجيال الناشئة والمستقبل بشكل عام، وأضاف نحن ننشر لأطفال سيكون منهم العالم والأكاديمي والدبلوماسي بعد سنوات، وهنا تكمن أهمية التجربة العالمية للناشرين الإماراتيين، في إثراء ما يقدمونه للأطفال، وبناء جيل ملم بحكايات وثقافات وقيم الشعوب على اختلافها، وقادر على تقبل الآخر واحترام الاختلاف معه.