مصر تستعيد قطعة أثرية فرعونية سُرقت قبل ثلاثة عقود

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





استردت وزارة الاثار المصرية، قطعة أثرية فرعونية، تعود إلى أكثر من 3500 سنة سُرقت قبل حوالي ثلاثة عقود من معبد الكرنك في الأقصر، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن.

وأوضح مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار، شعبان عبد الجواد، أن القطعة الأثرية هي منحوتة من الحجر، عليها بقايا خرطوش للملك امنتحب الأول (1525-1504 قبل الميلاد)، وشوهدت لآخر مرة في أوائل تسعينيات القرن الماضي في المتحف المفتوح بمعبد الكرنك في الأقصر جنوب مصر.

وأضاف أن القطعة ظهرت في مطلع العام 2017 في قاعة مزادات بلندن وتم استردادها بالفعل.

وتتسلم مصر باستمرار من الخارج قطعاً أثرية مسروقة.

كما تقوم القاهرة بحملات من أجل استعادة آثار فرعونية معروضة في متاحف أوروبية مثل تمثال نفرتيتي الشهير في برلين.