مؤسسة الشارقة للفنون تطلق منصة للأفلام 18 الجاري

الشارقة 24:

تطلق مؤسسة الشارقة للفنون، في 18 يناير الجاري، الدورة الافتتاحية، من منصة الشارقة للأفلام، وهو مهرجان سينمائي سنوي يقام للمرة الأولى، هذا العام، ويشهد عرض أكثر من 140 فيلماً سينمائياً، جرى اختيارها من أكثر 40 بلداً حول العالم.

ويأتي تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون، الدورة الافتتاحية، من المنصة، تتويجاً لجهود ومبادرات المؤسسة الداعمة للسينمائيين، والتي تبنتها منذ بداية مسيرتها، وتعد المنصة بمثابة برنامج سنوي يدعم إنتاج الأفلام في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويوفر منصة مهمة لصانعي الأفلام المكرسين والناشئين، وينقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسة هي: عروض أفلام مقيّمة وجوائز، وجلسات حوارية وورش العمل، ومنحة إنتاج للأفلام القصيرة.

وتفتتح الدورة الأولى، بالفيلمين الفائزين، بمنحة المنصة، "مريم" لمحمد الحمادي، و"ليمون" لعبد الرحمن المدني، بينما تتناول الجلسات الحوارية، وورش العمل، الموضوعات المفاهيمية والعملية، بما يتيح مقاربة القضايا الملحة والجوهرية، في الصناعة السينمائية.

سيشارك في الجلسات، سينمائيون ومخرجون إماراتيون إلى جانب متحدثين إقليميين ودوليين، ويتناولون موضوعات على اتصال بمراحل ما بعد الاستعمار، وبناء الدولة، والتمثيل، والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى التقاطعات بين الأفلام والفن المعاصر.

كما سيوفر البرنامج العام، مناقشات وورش عمل مفيدة، حول الجوانب الإدارية لإنتاج الأفلام، مثل التوزيع والتمويل والمسائل القانونية.

كما يقدم البرنامج التعليمي المصاحب للمنصة، عدداً من ورش العمل التي تتناول موضوعات تشمل، صناعة الأفلام، وكتابة السيناريو، وأساليب البحث والتوثيق، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.

وتعرض في هذه الدورة التي تستمر لغاية 26 يناير الجاري، ثلاثة أفلام للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، احتفاءً بالذكرى السنوية العاشرة لرحيله، وهي "باب الحديد"، و"الأرض"، و"اليوم السادس"، وذلك في "قاعة إفريقيا" أحد مواقع العرض في منصة الشارقة للأفلام، إلى جانب مواقع أخرى، ستعرض فيها أفلام المنصة بمدينة الشارقة هي: سينما سراب المدينة، وسينما الحمراء، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.

وسيتم عرض الأفلام في المواقيت التالية: 3:00 ظهراً، أو 6:00 مساءً، أو 9:00 مساءً، وتتاح التذاكر عبر الإنترنت من خلال Ticketmaster، وفي موقع العرض، كما ستتوفر التذاكر في شباك التذاكر في مركز المعلومات بمؤسسة الشارقة للفنون في ساحة المريجة.