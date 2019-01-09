عبد الله العويس: إصدار مجلة أدبية فصلية جديدة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تحدث سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، خلال حوار مطول، مع "الشارقة 24"، حول العديد من المواضيع الثقافية والأدبية، أبرزها مسيرة مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي كان هو أول من شهدوا انطلاق نسخته الأولى، مؤكداً سعادته أن إمارة الشارقة بعطاءاتها الثقافية المتنوعة، في كافة حقول الثقافة والفنون والآداب، أصبح مداها وصداها يصل بالثقافة الإماراتية، إلى أقصى الغرب العربي، بدءاً من مشرقه، وكذلك المساهمة في تفعيل المشهد الثقافي العربي، في كافة أرجاء الوطن العربي.

وأضاف سعادة العويس، نحن اليوم في انطلاقة جديدة، بثوب جديد، لمهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي انطلق منذ بواكيره الأولى، تزامناً مع انطلاق وتأسيس بيت الشعر في الشارقة، في نوفمبر 1997، واستمرت وتوالت هذه الدورات على مدار العشرين العام الماضية، وتوج هذا المهرجان، بسنواته الأخيرة، بعدة مبادرات كريمة، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجلت في معناها ومبناها، وكان أبرزها مبادرة سموه، بتأسيس بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي، وتابع سعادته، ها نحن اليوم نحتفل ونحتفي بهذه البيوت في إمارة الشارقة، التي ستسعدنا مشاركاتها، ضمن ضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي.

وأعلن سعادة رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أن المهرجان يحظى برعاية وإضافة استثنائية، من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وكشف عن إصدار مجلة فصلية جديدة تعنى بالأدب والشعر العربي، تحت مسمى "الحيرة من الشارقة"، مشيراً إلى أن هذه المجلة ستضم بين دفتيها الشعراء العرب من الخليج إلى المحيط، مؤكداً سعادته، أنه هكذا ستستمر مهرجانات الشارقة للشعر العربي، متوجة بنجاحات مثمرة، تأتي نتيجة عمل دؤوب حرصت عليها الإمارة، كي تحافظ على اللغة العربية وتبرزها، وأن تحظى برعاية كريمة، تفسح لجميع الأقلام الشابة والواعدة، المساهمة في هذا المهرجان، مرحباً بضيوف المهرجان.