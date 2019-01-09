لوحة "لوف إز إن ذي بن" الممزقة لبانسكي تُعرض مجدداً في ألمانيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

ستكون لوحة فنان الشارع البريطاني التي تمزقت جزئياً إلى قصاصات عمودية، متاحةً للمرة الأولى أمام العامة خلال مزاد لدار "سوذبيز" على ما أوضح المتحف في بيان.

وأفاد هينينغ شايبر مدير المتحف في البيان نتوقع أن تنال اللوحة وهي بعنوان "لوف إز إن ذي بن" اهتماماً خاصاً من قبل الشباب ومحبي" بانكسي"، مشيراً إلى أن المعرض يسعى بجعل الفن في متناول الجميع.

وأثار تمزق اللوحة تلقائياً أكتوبر ذهول الحضور، وضجة في سوق الفن بعد شرائها بسعر 1,042 مليون دولار لدى دار "سوذبيز" في لندن.

وكان الفنان الذي لا يكشف عن هويته خطط لتمزق اللوحة بنفسه، وفي شريط فيديو، كشف الفنان عن الآلية التي وضعها في الإطار المذهّب الكثيف الذي يحيط باللوحة، وهي رسم بالأكليريك لأحد أشهر أعماله الجدارية يمثّل فتاة صغيرة تفلت بالوناً أحمر على شكل قلب.

وأكدت السيدة التي اشترت اللوحة قرارها اقتناء اللوحة رغم تمزقها.